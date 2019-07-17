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不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00陳志強

人生在世，為什麼會有所謂「代溝」？因為那確實真切存在，任何喜歡的事物、有過的經歷，都受其時代背景影響，這是無可避免的框架限制，不同的人們處在不同的時空環境，自然會有不同的角度和看法。他有他的風花水月、你有你的良辰美景；他們有他們的英雄、我們有我們心中的神。球迷亦然，如同現在的國、高中生，來不及親身參與對王建民、陳金鋒的巔峰輝煌時期，再怎麼透過影片去回味，也難以重現當初感動，而看球資歷更豐富的老球迷們，腦海中的畫面又更多了，豐富程度如滔滔江水、綿綿不絕，許多關於如今名人堂球員的傳奇事蹟都如數家珍。

現在的年輕球迷可能無法了解王建民(左)、陳金鋒(右)在球場上的事蹟，是如何地讓人...
現在的年輕球迷可能無法了解王建民(左)、陳金鋒(右)在球場上的事蹟，是如何地讓人們感動與難以忘懷。 聯合報系資料照片
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在滾滾洪流中，讓球迷留下印象的各隊的不同球員，可能會有類似的表現、相差無幾的奮鬥軌跡、差不多火爆或善良的個性，更有可能有著相同的背號。同樣的背號訴說不同的故事，在隊內之間如此，不同隊之間也是，但又能在相同的數字，營造出「共同感」、產生共鳴，我想這就是「背號」的魅力，有點神奇，神奇到有點詞窮、一言難盡。

近來最令人動容的，是美國時間7月12日，憾事發生後首度回到主場的天使隊，全體穿上七月初於下榻飯店猝逝的史凱格斯（Tyler Skaggs）球衣，為天上的他合演無安打比賽，戲劇化至極，添加許多值得津津樂道的佳話。

天使球員為已故的隊友史凱格斯合演一場無安打比賽，在這個悼念他的日子是特別的有意義...
天使球員為已故的隊友史凱格斯合演一場無安打比賽，在這個悼念他的日子是特別的有意義。 美聯社
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一、天使在第一局得了7分，整場13分，7月13日正好是史凱格斯的生日。

二、上次發生在加州的「接力無安打」，正是1991年7月13日，史凱格斯出生的那天。

三、史凱格斯的好友楚奧特（Mike Trout）敲出一發454英呎全壘打，呼應「45」背號。

比賽的濃濃哀戚氣氛以及種種巧合數字，都讓人發自內心感到「冥冥命中注定」。

史凱格斯絕對不是最強的45號，但卻是最讓人感動的，這種劇本如果「棒球之神」沒有足夠的創意，恐怕還寫不出來吧！

史凱格斯並非知名的強投，生涯戰績不過是28勝38敗，防禦率4.41，但是隊友們對...
史凱格斯並非知名的強投，生涯戰績不過是28勝38敗，防禦率4.41，但是隊友們對他的悼念卻上演了一場讓人難以忘懷的告別式！ 美聯社
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關於「45號」，回顧過往也有許多人穿過，雖然史上穿45號最久的是19季─麥克羅（Tug McGraw）和穆霍蘭（Terry Mulholland），但威力最強、最有名的毫無疑問是名人堂巨投馬丁尼茲（Pedro Martinez），他穿了45號18個球季，擁有三座賽揚獎、五度防禦率王等豐功偉業。名將吉布森（Bob Gibson）和卡洛斯李（Carlos Lee）也分別披45號16季和14季。霍蘭（Derek Holland）11季、帕瓦諾（Carl Pavano）則是10季。至於現役的各隊45號，有太空人柯爾（Gerrit Cole）、大都會惠勒（Zack Wheeler）、洛磯歐伯格（Scott Oberg）、洋基沃特（Luke Voit）等人。

自從天使從「安納罕天使」更名為「洛杉磯天使」後，史凱格斯是第三位披上45號球衣的天使球員，在這之前有艾斯柯巴（Kelvim Escobar）和恩萊特（Barry Enright），都是投手，史凱格斯是唯一的左投。儘管以史凱格斯之於天使的實質意義而言（累積數據、在球隊的地位等），45號幾乎不可能被「退休」，但可以確定的是，未來幾年內，應該不會再有天使球員穿上45號球衣，就像亞當哈特（Nick Adenhart）車禍殞落後，再也沒有天使球員使用34號球衣，畢竟對於天使來說，這些號碼具有另一層重要意義。

艾斯柯巴是過去天使最強的45號投手，生涯在天使戰績43勝36敗、防禦率3.60。...
艾斯柯巴是過去天使最強的45號投手，生涯在天使戰績43勝36敗、防禦率3.60。2007年他5月有一場比賽對決王建民，7局失1分拿下勝投，害王建民8局失3分吞敗，那一年也就沒能20勝。 歐新社資料照片
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如同前述，任何思維、觀念和想法都與所處時代環境有關，於是日後提及45號，這個世代的年輕球迷們最先想起的不會是「神右」，而會是已經到天堂報到的史凱格斯，與屬於他的「無安打」。

天使

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

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