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MLB／大聯盟跟進球衣贊助補丁 預計最快2022開放

2019-07-16 17:45聯合新聞網 綜合報導

大聯盟預計跟進開放球衣上貼贊助標，以期讓球隊獲取更多收入，不過在倫敦基襪戰時兩隊...
大聯盟預計跟進開放球衣上貼贊助標，以期讓球隊獲取更多收入，不過在倫敦基襪戰時兩隊其實已先偷跑，在袖口繡上綠色的商標(右)。 路透
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NBA開放球衣贊助商標已有兩年，藉此收穫不少額外收入，如今MLB似乎希望跟上這股風潮。據報導，大聯盟預計跟進開放球衣上貼贊助標，以期讓球隊獲取更多收入。

根據《運動商業期刊》（Sports Business Journal）指出，有多支球隊已聯繫廣告代理商，進行評估及估價，待聯盟政策上路，就會開始在球衣上繡補丁。

不過此決策必須在大聯盟與球員工會下一輪勞資談判時提出，並獲得認同後，方可實行，因此普遍預估要見到贊助標出現在大聯盟球衣上，最快要等到2022才有機會。不過大聯盟商業和銷售執行副總裁Noah Garden表示，一切會是必然，聯盟已開時著手研究，但眼前有更重要的事務必須處理，且說「很多細節需要納入考慮」，但仍相信終究會開放。

增加球衣贊助標，不外乎就是為了增加更多賺錢機會。依照期刊內引用數據，以NBA為先例，開放使用贊助補丁讓球隊平均獲取700萬美元收入。這樣額外的財源，對MLB球隊來說足夠支付一名球員的薪水，再加上球員基數多、賽事場數多的優勢，商標曝光機率將更高，屆時收入肯定不止700萬美元。無論確切的收入數字為何，有隔壁棚的NBA作為參考，可以預估大聯盟球隊會紛紛開放贊助商標的使用。

有趣的是，聯盟還沒批准，事實上有兩支球隊已經先「偷跑」了。前陣子移師倫敦的「基襪大戰」，洋基和紅襪兩隊就曾在球衣袖口繡上「美國百歐（Biofreeze）」的贊助標。

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