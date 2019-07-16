MLB／楚奧特推出專屬簽名鞋 齊名傳奇小葛瑞菲

2019-07-16 14:26 聯合新聞網 綜合報導



NIKE為楚奧特推出專屬鞋款，是該品牌棒球圈史上第二人。 美聯社 分享 facebook

網路上不乏關於天使球星楚奧特（Mike Trout）多麼偉大的討論；光數據上，楚奧特生涯的WAR值已經超越208位名人堂球員，對年僅27歲的他而言相當不科學，如今成就更獲得球鞋贊助商認證，在棒球圈擁有自己的NIKE簽名鞋款，成為是史上第二人，前一人是名人堂球星小葛瑞菲，更足以證明楚奧特早在聯盟確立的地位。

不像籃球界球星一代接著一代推出簽名鞋，在棒球世界裡能擁有簽名鞋的球員，一隻手可以數得完，能有專屬戰靴的球員通常僅限於優秀到不行的球員。在楚奧特的簽名鞋誕生前，曾擁有NIKE專屬鞋款的球員，只有傳奇球星「小子（The Kid）」小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）。

「能跟『小子』齊名意義非凡。」楚奧特告訴《Yahoo Sports》說：「能有自己的簽名鞋，感覺很特別。每個球員從孩提以來，都曾想過要有一雙專屬戰靴。」

與小葛瑞菲身為MIKE唯二簽名鞋擁有者，人們更不用去質疑楚奧特可能是最偉大的球員之一，且或許他正在通往最往大的路途上。根據數據統計，楚奧特生涯的WAR為70.4，小葛瑞菲則是83.8位列歷史第56；依照楚奧特的表現，下個賽季結束前要超過前輩並不是癡人說夢。

每個偉大的生涯絕非唾手可得，楚奧特感同身受，他說：「有時回顧生涯至今，我會告訴自己：『以往的努力正在漸漸獲得回報。』」