MLB／對洋基單場三響 光芒捕手寫罕見紀錄

2019-07-16 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



剛透過交易來道光芒的捕手達諾德，今日打首棒對洋基單場三響，寫下罕見紀錄。 美聯社 分享 facebook

光芒到洋基主場踢館，系列賽首戰以5：4險勝，最大功臣莫過於五月中才透過交易的捕手達諾德（Travis dArnaud），不僅送出單場三響，還在九局上敲出致勝陽春砲，成為史上第一位對洋基敲出三響砲的捕手。

達諾德在一局就對洋基先發投手派克斯頓（James Paxton）揮出首棒首打席全壘打，三局上達諾德再度轟出相同方向的全壘打，主投七局的派克斯頓就掉這兩分，送出七次三振、無關勝負。

靠著英卡納西恩（Edwin Encarnacion）和烏謝拉（Gio Urshela）各挹注一發陽春彈，洋基直到七局下才扳平戰局，八局下英卡納西恩再度開砲，用兩分打點全壘打幫洋基取得超前。

達諾德沒讓英卡納西恩搶走鎂光燈，面對洋基守護神查普曼（Aroldis Chapman），在兩人出局，一、二壘有人情況下，一棒三分砲直接逆轉。

出任開路先鋒的達諾德，寫下大聯盟第一次有捕手打第一棒能出現單場三響，過去也只有另一位開路先鋒曾在造訪洋基球場時有此壯舉，就是在1978年美聯冠軍系列賽的「皇家先生」布瑞特（George Brett）。

達諾德在5月初遭到大都會釋出，幾日後受到道奇延攬，不過只打了一場比賽，就被交易到光芒換取現金，沒想到當時打擊率不到一成的他，經過兩個月爬到2成52，還繳出九支全壘打。