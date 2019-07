MLB／百分打點日籍第二快 美記者發文讚揚大谷

天使「二刀流」大谷翔平只花160場就達成大聯盟生涯百分打點。 美聯社 分享 facebook

天使「二刀流」大谷翔平昨日戰水手,完成生涯100打點里程碑,只花160場就達標,是大聯盟日籍選手第二快,讓美聯社記者畢奇漢(Greg Beacham)發文大讚驚人效率。

昨天天使6:3擊退來犯水手一役,大谷2打數1安打,5局下半靠著一支高飛犧牲打,送菜鳥蔡斯回本壘得分,同時進帳個人第100分打點,成為聯盟第11位達成此紀錄的日本球員,另外僅打160場,創下日籍球員第二快紀錄;排首位的是傳奇球星松井秀喜,只花150場即有百分打點。

大谷本季目前總計上陣56場比賽,累積39打點,如今第100分打點入袋,美聯社記者於推特上先後發兩則文讚賞大谷打擊效率。先是表示這樣打下去,打滿162場的話,大谷搞不好可以敲回112分打點,更在之後恭喜大谷的壯舉,並直言:「賽季還沒結束。」,暗示大谷或將持續寫紀錄。

Shohei Ohtani delivers the tying run with a long sacrifice fly. He has 39 RBIs in just 56 games this season. That's a 112-RBI pace over a full 162-game season.

Shohei Ohtani got the 100th RBI of his major league career today with a sacrifice fly in his 160th game for the Angels. And the game isn't over yet. pic.twitter.com/1adsF1UOkM