MLB／貝林格單場雙響 超車葉力奇登全壘打王

2019-07-16 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



道奇貝林格(中)單場雙響，並以33轟超車釀酒人葉力奇，暫居大聯盟全壘打王。 美聯社 分享 facebook

道奇在系列賽第一戰以16：2給主場的費城人下馬威，主砲貝林格（Cody Bellinger）不但繳出六打數四安打，還完成單場雙響，並以33轟超車釀酒人葉力奇（Christian Yelich），暫居大聯盟全壘打首位。

貝林格先在五局上轟出本季第32轟的陽春砲，並且追平葉力奇，並列全壘打首位，又在七局上扛出另一發，拉下葉力奇，獨居榜首，這是他生涯第11場的單場雙響，本季第四次，正在客場之旅的他，再次聽到有球迷高喊MVP。

貝林格進入7月的打擊手感火燙，在美國時間15日已經累積六發全壘打，有望再現4月出現的單月十轟數據，也讓他和尋求衛冕的葉力奇在競爭國聯MVP進入白熱化階段。

道奇至今打完96場比賽，貝林格就貢獻33發全壘打，有機會在接下來的四場比賽改寫隊史紀錄，成為例行賽前100戰最多轟的球員；過去的紀錄保持者是1955年的名人堂前輩史耐德（Duke Snider）擊出的35轟，2000年薛菲爾德（Gary Sheffield）也在打完賽季前100場留下34轟的事跡。

道奇昨天剛在延長賽力退紅襪，離開球場時已過午夜，立刻搭機從波士頓趕到費城，降落已是清晨4點，距離比賽開打只剩15小時，連貝林格也差點吃不消，「我喝了兩罐紅牛和吞了一堆止痛藥，才覺得好過一些。」

克服壓縮行程的還有今天的先發投手克蕭（Clayton Kershaw），以六局失一分收下今年第八勝，防禦率來到3。