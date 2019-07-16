MLB／洋基王牌塞佛里諾復出近 不排斥轉任牛棚

2019-07-16 12:14 聯合新聞網 綜合報導



洋基王牌投手塞佛里諾重回投手丘日子將近，渴望上場的他不排斥轉換角色，先從牛棚出發。 歐新社 分享 facebook

因傷缺席上半球季的洋基王牌投手塞佛里諾（Luis Severino），重回投手丘日子將近，渴望上場的他不排斥轉換角色，先從牛棚出發。

「我只想要投球，不管何時何地、擔任牛棚投手還是先發，我就只是想投球。」塞佛里諾在洋基與光芒四連戰賽前告訴記者：「我當然想先發，但如果他們很需要我，並因此跟我談，我會欣然接受從牛棚出發。」

塞佛里諾的發言，證實了球迷近幾天的猜測。因洋基總管凱許曼（Brian Cashman）曾在上週六接受《MLB Network Radio》訪問時暗示，球隊王牌會以牛棚投手復出的可能性。

不過總教練布恩（Aaron Boone）對此持保留態度，對他而言，塞佛里諾轉戰後援未必是最好選擇。他說：「我們希望他康復，並且過程是順利的。我們接下來每隔幾週會持續評估他的狀況，看狀態到哪，再來討論怎麼做比較合理。」

事實上塞佛里諾在生涯早期就是牛棚出身，2016年他後援11局，戰績3勝0敗、防禦率0.39，總計23.1局共賞給打者25次三振，直到近兩個賽季才開始擔任先發。

除塞佛里諾外復出傳好消息外，也是開季前就掛病號的後援投手伯坦希斯（Dellin Betances）也有新進度，開始進行投球練習，不過尚無確切回歸時程表，仍在養傷期間的他表示：「對我來說，一旦我再度面對打者，我必須觸底反彈。」