MLB／洛磯被巨人血洗 自家球評「塗鴉」遮比數

2019-07-16 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



雙重賽首戰，洛磯被巨人血洗。 美聯社 分享 facebook

洛磯今天在主場跟巨人進行雙重賽，午場的比賽以2：19遭血洗，由於比數早早被拉開，洛磯電視轉播單位四局下就將0：13的比數用塗鴉蓋掉，下手的正是擔任球評的前洛磯外野手史匹柏（Ryan Spilborghs）。

巨人首局打下五分，三局上又灌進七分，讓比賽提前進入垃圾時間，四局下當洛磯進攻時，自家轉播單位「AT&T SportsNet Rocky Mountain」心生「歹念」，主播古德曼（Drew Goodman）和史匹柏開始討論是否該遮住這難看的比數。

落後實在太多，洛磯電視轉播單位四局下就將0：13的比數用塗鴉蓋掉。 截圖自畫面 分享 facebook

古德曼直接向導播下令，「下掉這記分板吧，我們決定不讓人們看到一陣子。」因此當自家球星史托瑞（Trevor Story）上場打擊時，轉播畫面上並沒有分數的字卡，史匹柏應和，「我喜歡。」

不過導播一下子就恢復顯示比數，讓古德曼接著抱怨，「觀眾現在又不會聽我們說話了啦，」史匹柏同意，「將字卡下掉一局。」眼見轉播室沒繼續動作，史匹柏再說，「那我要把它塗掉，動手囉。」

被轉播筆「畫」掉比數的字卡就這樣呈現在電視畫面上，古德曼直呼，「做得好。」史匹柏回應，「你知道好笑的是什麼嗎？製作人會在我耳邊要求我清掉它。」古德曼說，「不要啦。」史匹柏同意，「我不會，我擁有權力，我掌控一切。」

史匹柏的塗鴉就這樣維持到下一局，被蓋掉比數的電視畫面也立刻在推特上被瘋狂轉發。也有不清楚的球迷發問，「我才剛下班回到家，打開電視看洛磯的比賽，為什麼看不到比數？」