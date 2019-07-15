MLB／柳賢振7局無關勝負 道奇延長賽橫掃紅襪

2019-07-15 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



柳賢振7局失2分退場，不過勝投被牛棚搞砸，道奇歷經12局才勝出，系列賽橫掃紅襪。 美聯社 分享 facebook

客場挑戰紅襪的系列賽最終戰，道奇派出今年國聯塞揚獎最大角逐者柳賢振掛帥先發，在他七局失兩分的率領下，一路維持比數領先，沒想到八局下牛棚一登場就被追平，延長賽12局才以7：4勝出、橫掃紅襪。

柳賢振此役以無關勝負作收，用了94球，被敲八支安打，有六次三振和一個保送，首局被班寧坦迪（Andrew Benintendi）敲出帶有兩分打點的安打後，沒讓紅襪打者再越雷池，防禦率現為1.78。

波拉克（A.J. Pollock）開賽就為柳賢振爭取勝投，兩出局時對紅襪先發投手普萊斯（David Price）狙擊三分彈；五局上又在兩人出局、三壘有人時，他又對普萊斯敲出適時安打，包辦道奇前四分打點。

普萊斯投完五局就耗了113球退場休息，雖然丟掉四分，但受到隊友守備失誤拖累，自責分只有一分，防禦率為3.16，另有三個保送和七次三振。

道奇八局下派貝茲（Pedro Baez）接替投球，他卻沒守住柳賢振的勝投，一登板就連挨兩轟，讓波賈茲（Xander Bogaerts）和馬丁尼茲（J.D. Martinez）各敲一發陽春砲，比數就此形成4：4，一路維持到延長賽。

12局上道奇進帳三分定輸贏，先以保送、守備失誤和安打堆成滿壘，孟西（Max Muncy）選到保送擠回致勝分，繼去年世界大賽第三戰的18局馬拉松後，再度從紅襪手中拿到延長賽勝果。

值得一提的是，12局下替道奇關門的，正是去年底從紅襪跳槽到道奇的凱利（Joe Kelly），從前東家拿到本季第一個救援點。