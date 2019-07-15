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MLB／差點接力完全比賽 光芒無緣大聯盟紀錄

2019-07-15 11:02聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

光芒只差三個出局數，就和大聯盟史上第一次接力完全比賽擦身而過，「假先發」史坦尼克...
光芒只差三個出局數，就和大聯盟史上第一次接力完全比賽擦身而過，「假先發」史坦尼克與接手的亞布洛賽後相擁打氣。 美聯社
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光芒只差三個出局數，和大聯盟史上第一次接力完全比賽擦身而過，在「假先發」史坦尼克（Ryne Stanek）開賽投兩局，以及亞布洛（Ryan Yarbrough）接力六局下，前八局打完還沒讓金鶯打者上過壘包，沒想到九局下亞布洛卻讓首名打者艾伯托（Hanser Alberto）打穿防線、安打上壘，完全比賽和無安打比賽同時破功，終場4：1「只」換到贏球的喜悅。

前八局和史坦尼克攜手製造出24上24下，亞布洛九局下繼續投球，被艾伯托和威克森（Stevie Wilkerson）接連安打，三振掉希斯柯（Chance Sisco）後退場，結束6.1局任務，隊友接手後丟掉一分，讓飆出6K的亞布洛掛上一分責失，不過仍收下本季第八勝。

亞布洛表示，自己到了第八局才聽到球迷在躁動，「我反應像是等一下，我根本不知道發生什麼事。」史坦尼克則說，六局時他就在休息室裡聽到比賽轉播提到，金鶯還沒有人上過壘包，「不然我根本不知道情況，通常我都會待在裡頭，這次急忙衝出去。」

在大聯盟過去的23場完全比賽中，全都是由先發投手撐完九局，其中光芒更曾三度淪為受害者，今天他們差一點寫下大聯盟和隊史22年來第一次接力完全比賽。

光芒先前最接近完全比賽的一次，是2015年前王牌阿契爾（Chris Archer）撐到6.1局才破功，目前他們隊史也只有一場無安打比賽，由賈薩（Matt Garza）在2010年對老虎所寫下。大聯盟前一場完全比賽則是2012年，締造者為水手「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）。

和空前紀錄失之交臂，光芒捕手朱尼諾（Mike Zunino）表示，「已經很酷了，不過當知道之前沒人達成時，的確稍微心痛一點。」

光芒大聯盟
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