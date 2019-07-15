親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
籃球
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

【重磅快評】韓國瑜初選勝出後的第一堂課與三道作業

韓國瑜代表國民黨拚大選！看6家媒體民調「韓蔡柯」比較

運動筆記另一片風景 – 洞爺, 函館, 薰衣草海外初體驗 從浪漫的北海道函館開始
健行筆記山徑DJ們，收起你的擴音機，試著聽聽大自然的聲音吧！盛夏酷暑中來走跨越百年的歷史古徑＠灣潭古道（淡蘭古道中路）
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 鵜鶘 (7月15日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 獨行俠 (7月14日)

MLB／亞土維挹注滿貫砲 韋蘭德笑納第11勝

2019-07-15 10:11聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

亞土維敲出滿貫轟，也是本季第12轟。 美聯社
亞土維敲出滿貫轟，也是本季第12轟。 美聯社
分享

上周在明星賽先發一局，太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）今天出征下半季第一戰，對遊騎兵登板六局，只在一開賽失兩分，火力爆發的太空人終場以12：4大勝，韋蘭德也笑納本季第11勝。

還沒上場隊友就先幫忙打下三分，韋蘭德還是遭遇開賽亂流，一人出局後連挨三支安打，馬札拉（Nomar Mazara）的安打帶有一分打點，隨後雖然三振掉賈羅（Joey Gallo），但兩人出局後又被歐德（Rougned Odor）追加安打、丟掉另一分，最後因跑者在三壘和本壘間被夾殺出局而下莊。

韋蘭德後面回穩，賞了遊騎兵五局鴨蛋，總計只被敲出四支安打，有一個保送、飆出七次三振，防禦率為2.98，持續朝美聯塞揚獎叩關。他表示，「第一局過後我做了些調整，對方打者來者不善，在我一開始丟分後，我們的人可以再討回些分數，這是很重要的。」

韋蘭德拿下本季第11勝，持續朝美聯塞揚獎叩關。 美聯社
韋蘭德拿下本季第11勝，持續朝美聯塞揚獎叩關。 美聯社
分享

韋蘭德公開批評大聯盟官方使用彈力球，造成全壘打每天飛，讓比賽成為笑話。加上今天的兩轟在內，他近四場比賽共被敲出九發全壘打，本季累積挨26轟，依舊為全聯盟最多。

太空人全場敲出12支安打，有兩支是全壘打，皆發生在七局上的七分大局，先是亞土維（Jose Altuve）滿壘時用滿貫砲做為他本季第12轟，兩人出局後，古瑞爾（Yuli Gurriel）補上陽春全壘打。

韋蘭德
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

年輕投手漸成氣候 馬林魚已無陳偉殷容身之地

2019-07-15 07:00

MLB／差點接力完全比賽 光芒無緣大聯盟紀錄

2019-07-15 11:02

MLB／洋基交易目標 史卓曼：能承擔重大時刻

2019-07-15 07:58

MLB／菊池終於K掉大谷 但只撐4局失3分

2019-07-15 08:58

MLB／陳偉殷大聯盟第200場出賽 中繼1局失1分

2019-07-15 07:34

MLB／史上第一人 獨盟外野手成功盜一壘

2019-07-14 22:53

MLB╱交易大限前補強 洋基瞄準先發投手

2019-07-14 15:46

MLB╱曾誇口為國聯熱門 大都會不如預期將賣人

2019-07-14 15:42

MLB／今日戰績表 道奇痛擊紅襪送塞爾第9敗

2019-07-14 15:23

MLB／界外球砸傷打官司 球迷敗訴居多

2019-07-14 14:25

MLB／致命界外球 棒球場的不定時炸彈？

2019-07-14 14:20

MLB／楚奧特第30轟敲暈水手 大谷3打數無安打

2019-07-14 12:57

MLB／秋信守「吸」住觸身球 網友： 可保送二壘

2019-07-14 12:23

MiLB／張育成兩安一打點 江少慶2.2局失五分吞敗

2019-07-14 11:33

MLB／貝林格生日敲第31轟 芬威球場傳MVP聲

2019-07-14 11:20

MLB／馬殺雞成危險活動？ 藍鳥終結者按摩受傷

2019-07-14 10:42

MLB／不可思議的雷射肩 哈波秀310呎超遠助殺

2019-07-14 10:03

MLB／看全壘打大賽重播 大谷翔平：不容易

2019-07-14 09:34

MLB／見一次打一次 凱普勒對包爾連五轟

2019-07-14 09:26

MLB／國民王牌薛則進10天傷兵 爭塞揚蒙陰影

2019-07-14 08:49

MLB／加州前一場無安打 正是史凱格斯生日

2019-07-14 08:27

MLB／紅襪補第5號先發 換來金鶯投手凱許納

2019-07-14 07:54

MLB／真的有棒球之神 天使這一夜屬於史凱格斯

2019-07-13 17:37

MiLB／張育成敲2長打 林子偉2戰0安有1打點

2019-07-13 14:16

MLB／全隊穿45號追思隊友 天使演接力無安打

2019-07-13 13:59

MLB／教士新火球男 20歲小將處女秀飆164公里

2019-07-13 12:40

MLB／菊池喜迎長子 將再戰大谷坦言難壓制

2019-07-13 11:56

全壘打大賽的詛咒 是事實還是迷思？

2019-07-12 07:00

明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

2019-07-12 07:00

英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

2019-07-09 12:00

少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

2019-07-08 07:00

爭取坦帕灣蓋新球場 光芒不惜赴國境之北打拚

2019-07-06 07:00

從雞肋到不可或缺 勒梅休成洋基最有價值球員

2019-07-05 07:00

拿小聯盟約的明星賽先發 潘斯演出打者版後勁

2019-07-04 07:00

陳偉殷運氣不佳頻挨打 張育成初試啼聲待磨練

2019-07-04 07:00

「選球魔人」鳳還巢 桑塔納轟進明星賽

2019-07-03 07:00

全壘打大混戰 基襪倫敦賽成本季荒謬劇縮影

2019-07-01 07:00

3大最新趨勢影響 大聯盟牛棚急速崩壞

2019-06-28 07:00

若普荷斯沒離開聖路易 紅雀悲情歷史會否改寫？

2019-06-28 07:00
看更多

熱門文章

溫網／史上最長決賽 約克維奇退費德勒寫連霸

2019-07-15 02:13

溫網／相隔6年女雙登頂 謝淑薇收大滿貫第3冠

2019-07-15 03:56

NBA／K教練評愛徒 威廉森不該打夏季聯盟

2019-07-14 17:40

NBA／稱保羅太想掌權 前隊友：火箭是哈登球隊

2019-07-14 14:35

溫網／浪費2冠軍點 費德勒：想忘記這戰

2019-07-15 03:59

溫網／詹詠然奪混雙冠軍 第4座大滿貫金盃

2019-07-14 22:53

NBA／厄文、KD合體 籃網球員招募功不可沒

2019-07-14 12:00

溫網／費爸與約帥爭冠 5大現象一次看

2019-07-14 21:27

NBA／從雷霆轉戰火箭 衛少4年可省千萬稅金

2019-07-14 14:45

NBA／傳曾拿史密斯換伊古達拉 騎士遭勇士拒絕

2019-07-15 11:01

年輕投手漸成氣候 馬林魚已無陳偉殷容身之地

2019-07-15 07:00

NBA／早有預期被交易 鮑爾：期待聯手威廉森

2019-07-14 19:49

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-14 22:24

MLB／致命界外球 棒球場的不定時炸彈？

2019-07-14 14:20

MLB╱交易大限前補強 洋基瞄準先發投手

2019-07-14 15:46

NBA／年度MVP不滿足 字母哥：僅發揮6成潛力

2019-07-14 15:59

MLB／史上第一人 獨盟外野手成功盜一壘

2019-07-14 22:53

MLB／秋信守「吸」住觸身球 網友： 可保送二壘

2019-07-14 12:23

溫網／重現奪冠「吃草」 約克維奇：還在消化它

2019-07-15 07:55

MLB／界外球砸傷打官司 球迷敗訴居多

2019-07-14 14:25

MLB╱曾誇口為國聯熱門 大都會不如預期將賣人

2019-07-14 15:42

瓊斯盃／胡瓏貿35分殺紅眼 中華藍險勝加拿大

2019-07-14 21:39

NBA／父喪照打夏季聯盟 綠衫軍菜鳥銜哀飆16分

2019-07-14 15:55

快艇是今夏最大贏家 但拚冠還需要很多運氣

2019-07-15 07:00

跑鞋評測／NB大眾跑者鞋款 既可跑遠也可有型

2019-07-14 17:30

溫網／費德勒經驗激勵老將：37歲還不是終點

2019-07-15 08:46

NBA／西蒙斯出征世界盃？ 經紀人：機率50%

2019-07-14 14:10

MLB／洋基交易目標 史卓曼：能承擔重大時刻

2019-07-15 07:58

NBA／昔狀元佛爾茲拚復出 球評：他已恢復健康

2019-07-15 11:35

溫網／將登雙打球后 史翠可娃：感謝謝淑薇幫忙

2019-07-15 09:39

MLB／楚奧特第30轟敲暈水手 大谷3打數無安打

2019-07-14 12:57

羽球／美國公開賽 3組台將闖決賽

2019-07-14 11:44

瓊斯盃／連2場打到OT 帕克：盯人得再加強

2019-07-14 23:05

MLB／陳偉殷大聯盟第200場出賽 中繼1局失1分

2019-07-15 07:34

溫網／為平權而戰 小威：進墳墓那天才會停止

2019-07-14 12:41

瓊斯盃／18歲美日混血小川春太 MIT高材生偶像字母哥

2019-07-14 18:50

溫網／連3場決賽失利 小威廉絲：年紀不是問題

2019-07-14 20:50

NBA／搭上貝克漢公司 詹皇團隊盼拓展足球市場

2019-07-14 15:35

中職／范國宸歸隊代打建功 獅拚1600勝繼續等

2019-07-14 20:15

中職／王勝偉首次雙響砲白搭 猿隊終止5連敗

2019-07-14 21:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top