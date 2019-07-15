MLB／亞土維挹注滿貫砲 韋蘭德笑納第11勝

2019-07-15 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



亞土維敲出滿貫轟，也是本季第12轟。 美聯社 分享 facebook

上周在明星賽先發一局，太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）今天出征下半季第一戰，對遊騎兵登板六局，只在一開賽失兩分，火力爆發的太空人終場以12：4大勝，韋蘭德也笑納本季第11勝。

還沒上場隊友就先幫忙打下三分，韋蘭德還是遭遇開賽亂流，一人出局後連挨三支安打，馬札拉（Nomar Mazara）的安打帶有一分打點，隨後雖然三振掉賈羅（Joey Gallo），但兩人出局後又被歐德（Rougned Odor）追加安打、丟掉另一分，最後因跑者在三壘和本壘間被夾殺出局而下莊。

韋蘭德後面回穩，賞了遊騎兵五局鴨蛋，總計只被敲出四支安打，有一個保送、飆出七次三振，防禦率為2.98，持續朝美聯塞揚獎叩關。他表示，「第一局過後我做了些調整，對方打者來者不善，在我一開始丟分後，我們的人可以再討回些分數，這是很重要的。」

韋蘭德拿下本季第11勝，持續朝美聯塞揚獎叩關。 美聯社 分享 facebook

韋蘭德公開批評大聯盟官方使用彈力球，造成全壘打每天飛，讓比賽成為笑話。加上今天的兩轟在內，他近四場比賽共被敲出九發全壘打，本季累積挨26轟，依舊為全聯盟最多。

太空人全場敲出12支安打，有兩支是全壘打，皆發生在七局上的七分大局，先是亞土維（Jose Altuve）滿壘時用滿貫砲做為他本季第12轟，兩人出局後，古瑞爾（Yuli Gurriel）補上陽春全壘打。