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MLB／菊池終於K掉大谷 但只撐4局失3分

2019-07-15 08:58聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

花卷東高校對決二部曲，為水手先發的菊池雄星先對學弟大谷翔平投出四壞球保送，下次打席再回敬三振；不過菊池此役並沒有繳出好投，五局下沒解決任何人次就退場，最後以責失三分無關勝負，場邊看著天使以6：3逆轉、橫掃系列賽。

上次交手挨了大谷翔平一轟，菊池雄星今天稍稍扳回顏面，卻沒能完全壓制天使打線，二局下先讓卡洪（Kole Calhoun）揮出陽春砲，五局下保送和挨了安打後，留下一、二壘的責任退場，牛棚卻將這兩分統統送回來，讓比賽形成3：3重新開始，追平分正是由大谷的高飛犧牲打所致。

菊池雄星總計四局投球，被敲兩支安打，控球欠佳有四個保送，另送三次三振，共失三分，防禦率升到5.01。

天使靠著24歲菜鳥蔡斯（Matt Thaiss）八局下的三分砲脫穎而出，在大聯盟第五場出賽就迎來生涯首轟，而且還是發致勝全壘打。

天使主將楚奧特（Mike Trout）三局上就提前退出比賽，因為膝蓋緊繃成了每日觀察名單的一員，他表示一局上站守中外野時就感到不適，但認為問題應該不嚴重，雖然想繼續留在比賽，不過向防護員轉達後還是遭換下場休息，球團小心起見，明天將幫他安排MRI檢查。

天使捕手陸克洛伊（Jonathan Lucroy）日前遭太空人的馬里斯尼克（Jake Marisnick）跑回本壘時衝撞，造成鼻骨斷裂並有腦震盪，今天他現身球場，表示大概需要三周的時間才能重新出賽。

天使大谷翔平
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