MLB／洋基交易目標 史卓曼：能承擔任何重大時刻

2019-07-15 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



剛在明星賽拿到勝投、為亞洲寫下首例的田中將大，下半季第一戰於主場迎戰藍鳥，先發六局只丟兩分的他，成功對抗洋基可能的季中交易目標史卓曼（Marcus Stroman），率領球隊以4：2贏球、拿下這個系列賽。

由於史卓曼傷退，田中將大才得以遞補明星賽，不過例行賽同場先發，田中可沒有要退讓，只被敲出四支安打，丟掉兩分集中在五局上，被葛里奇克（Randal Grichuk）和索加德（Eric Sogard）敲出兩支陽春砲，連續四場挨轟，田中最後用了79球退場，沒有保送、送五次三振，等了將近一個月後收到本季第六勝，防禦率3.81。

史卓曼證明肩傷已經無礙，今天用97球，同樣投滿六局，被敲七支安打丟掉三分，兩個保送，飆出七次三振，雖然也是優質先發，但礙於隊友棒子不相挺，防禦率3.25的他悲情吞下本季第十敗（五勝）。事實上，史卓曼本季19場先發，有14場只獲得兩分以下的火力支援。

洋基已經放話季中補強要瞄準先發投手，而史卓曼正是市場傳言的人選之一，今天直接在兩隊交戰中接受檢驗，他說，「我不需要去證明自己什麼，我在美聯東區有800局出賽，我知道我能擊敗任何對手，承擔任何重大時刻，而且我向來是下半季投手，也認為今年將有個特別的下半季。」