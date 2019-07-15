年輕投手漸成氣候 馬林魚已無陳偉殷容身之地

提起馬林魚不免會先想到兩件事，一是旅美球員陳偉殷的近況；二是這隻球隊在新老闆基特（Derek Jeter）上任後把明星球員換光光，不知還要擺爛多久的慘狀。而這兩點又相互關聯——由於陳偉殷今年高達2000萬、明年2200萬美元的年薪不但是全隊第一，而且佔團隊薪資四分之一以上，自然是一心重建的基特除之而後快的眼中釘。但陳偉殷自從靠超級經紀人波拉斯（Scott Boras）跟前任老闆洛里亞（Jeffrey Loria）簽下這份5年8000萬的肥約後，一直沒投出符合身價的表現，接下爛攤子的基特根本無計可施。

陳偉殷在先發、後援兩頭都不太行的情況下，讓馬林魚非常傷腦筋。 美聯社 分享 facebook

陳偉殷就以這樣既微妙又尷尬的角色在馬林魚度過這一年半，不論對球隊高層或他來說想必都不好受。如今卻又增添了一項新的變數——就是馬林魚的年輕投手們終於開始嶄露頭角，距離基特心目中收割成果、打造具競爭力球隊的時機也越來越近。

單看馬林魚目前34勝56敗、勝率.378甚至比去年還低的悽慘戰績，多半會認為他們的重建之旅還有很長的路要走，甚至可能根本走錯方向。事實上他們這一季年輕投手的表現已有長足進步，之所以還是跟去年一樣穩居國聯墊底，主要是因為打線毫無起色甚至比上一季還「落漆」。去年馬林魚平均每場比賽僅攻下3.66分是全大聯盟倒數第一、OPS+ 85倒數第二已經夠糟，今年上半季的進攻表現更堪稱「死屍」級。若以比OPS+更精確的總體進攻進階數據wRC+來看（同樣100等於聯盟平均值，越高表示表現越好），近三十多年來只有兩隻球隊的wRC+跟本季馬林魚一樣低。除了2004年的響尾蛇外，另一隊正是2013年的馬林魚——可說在打擊擺爛上只有馬林魚能超越馬林魚。

馬林魚「死屍」級打線超級恐怖，目前總共只打出71支全壘打、排名殿底，落後第一名的雙城剛好100支！ 美聯社 分享 facebook

反觀平均年齡只有26.9歲、全大聯盟僅次於教士第二年輕的馬林魚投手陣卻是充滿朝氣十分值得期待。目前馬林魚團隊防禦率只有4.27在國聯排名第七，如果扣除全隊防禦率最高8.18的陳偉殷名次還可再往上升——以4.11暫居國聯第四。即便以進階數據來看，馬林魚的FIP 4.41（國聯第9）及ERA+ 96（第11）也不算太糟，甚至跟力拼季後賽的幾隻球隊像是費城人、釀酒人還在伯仲之間。

更重要的是，在對球隊長遠發展極具重要性的先發投手陣容上，馬林魚的年輕投手表現還要更好。目前由左投史密斯（Caleb Smith）及右投阿坎塔拉（Sandy Alcantara）所領軍的先發投手防禦率只有3.91，在國聯高居第四。而27歲的史密斯去年就有防禦率4.19、每9局三振10.2人的不錯表現，本季更進步到3.46及10.8次，兩項成績都是全隊第一。年僅23歲、速球均速高達95.3英哩（國聯第10）的新一代火球男阿坎塔拉則最受倚重，也是本季唯一入選明星賽的馬林魚球員。目前已投出101.1局的阿坎塔拉防禦率只有3.82，並且在5月19日投出生涯首場完封。

史密斯在馬林魚能拿下5勝4敗戰績已是難能可貴，他的被打擊率僅有.197，相對於陳偉殷目前的.326，已經足以稱是球隊新王牌了。 美聯社 分享 facebook

除了這一左一右兩位「三年級」外，馬林魚還有更多菜鳥及二年級先發投手初出茅廬就有亮眼的表現，也適時取代季初被視為王牌的烏雷納（Jose Urena，因椎間盤脫出已被送上60天傷兵名單）及三號投手羅培茲（Pablo Lopez，因肩傷暫列10天傷兵名單）受傷後留下的空缺。先是接替烏雷納的菜鳥山本喬丹（Jordan Yamamoto）首戰7局無失分帶領馬林魚以9:0大勝紅雀，六天後二度先發又讓紅雀打者一籌莫展，依然是投7局無失分。目前山本投29局已三振30人，防禦率只有1.24。因為祖父是日本人，擁有亞洲人面孔讓山本更受矚目。

不知從那邊突然冒出來的山本喬丹投得像是塞揚轉世、哈勤戴再生，5場先發29局投球僅被擊出11支安打，被打擊率低到.117，而且還沒有被打過全壘打。 美聯社 分享 facebook

同樣年僅23歲的菜鳥加侖（Zac Gallen）升上大聯盟前先是在3A投出防禦率1.77、每九局三振11人且WHIP只有0.71的驚人成績，成為上半季小聯盟表現最好的投手。無巧不巧的是，他的大聯盟首戰對手也是紅雀，而且不讓山本專美於前，他投5局三振6人僅失1分。四場先發下來加侖17局也已投出21次三振。

加上另兩位二年級生——二號投手李察茲（Garrett Richards）及牛棚先發兩頭跑的赫南德茲（Elieser Hernandez），馬林魚本季只用了8名先發投手輪值，而且個個都有水準以上的表現。扣除受傷的烏雷納（防禦率4.70）外，其他七位先發的防禦率都在4.24以下。最重要的是這七位年輕投手不但都在27歲以下，而且資歷都未滿三年。最年長的史密斯最快也要到2021年球季結束才有資格申請薪資仲裁，2024年才將成為自由球員。換句話說，假使未來五年內這七人成氣候，馬林魚就能享用「低薪高就」的成果。

特別值得注意的是，這七位小將只有李察茲是從馬林魚農場「土生土長」，其他六位都來自交易及規則五選秀——其實就連李察茲都是選秀會上無人問津的棄將，打過一年半的獨立聯盟才被馬林魚簽下。而且這六位除了羅培茲是水手在前年七月以一筆四換一的交易形同平白奉送外，其他五位全是基特接手球隊後才來到馬林魚。包括洋基送給基特這位老隊長的見面大禮——在他上任不到兩個月就將史密斯跟今年打出好成績的野手古柏（Garrett Cooper）一同交易到馬林魚。赫南德茲也是同一年冬天靠規則五選秀從太空人偷來。剩下的山本、加侖及阿坎塔拉三人則全來自基特出清葉力奇（Christian Yelich）及歐蘇納（Marcell Ozuna）兩大明星外野手的交易。這也是開頭提到基特大刀闊斧重建一年半後已開始準備收割的原因。

要不是在近兩場先發被國民隊打了4支全壘打，阿坎塔拉的戰績會更為好看。他在這兩戰前的89.2局投球僅被打出6支全壘打、防禦率3.51。 美聯社 分享 facebook

跟這些頭角崢嶸的年輕投手相比，回過頭來看陳偉殷，真有「斯人獨憔悴」之感。由於球隊高層要練這批潛力新人，再加上陳偉殷去年表現並不理想，儘管他一心先發，自2009年在日職中日龍隊開始成為固定先發的陳偉殷仍首次被母隊下放到牛棚。儘管他季中一度連續登板6場無失分，目前33局投球的防禦率8.18不但完全不及格，更是全大聯盟投球局數30局以上防禦率最高的投手。更要命的是，改當救援投手後陳偉殷需要面對的打者人次變少，球速、球威卻未因此進步。他的速球僅比去年快了0.1英哩，增加比例的滑球雖投出生涯最快的平均85.5英哩，還是被打者釘得滿頭包——平均每投100球比聯盟平均多失2.06分。

一個「低薪高就」，尤其跟隊上年輕球員成反比的投手自然得不到球隊高層及總教練馬丁利（Don Mattingly）太多關愛。對如今的馬林魚而言，陳偉殷形同「沉沒成本」，已不再寄望他以救援投手的身份投出一點成績，讓馬林魚還能靠他吃些局數甚至以賠錢交易換回最後一絲剩餘價值。也因此陳偉殷未來在馬林魚的上場機會日益限縮，更遑論重返先發輪值。唯有馬林魚決定「斷捨離」——完全放棄陳偉殷將他釋出，恢復自由之身的陳偉殷或許還有一絲機會尋求另一次東山再起。