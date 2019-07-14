MLB╱曾誇口為國聯熱門 大都會不如預期將賣人

2019-07-14 15:42 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



球季進行近一半，季前大幅招兵買馬的大都會戰績不如預期，可能會開始轉當賣家，而今日先發奪下勝投的辛德賈德最詢問度最高。 美聯社 分享 facebook

去年10月，從球員經紀人成為大都會總管的范維格南（Brodie Van Wagenen），曾在記者會上信心滿滿地說：「我們會是國聯東區的熱門球隊。」

大都會去年12月向西雅圖水手交易來卡諾（Robinson Cano）和迪亞茲（Edwin Diaz），接著從自由球員市場帶回救援投手法米利亞（Jeurys Familia），然後又簽下捕手拉莫斯（Wilson Ramos），他們在休賽季一連串的補強令人為之驚嘆。

然而球季過半，大都會隊並沒有繳出預期該有的表現。截至13日賽前，大都會隊40勝51敗、國聯倒數第2，范維格南表示：「我們對於球隊現在的成績非常失望，這個球季並沒有照我們想要的方式進行，球員和球迷們肯定也不想看到這樣。」

大都會隊有王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）、全壘打大賽冠軍新秀阿隆索（Pete Alonso）和目前聯盟打擊率第一的麥尼爾（Jeff McNeil），不過其它的球員在7月31日交易截止前，未來都還有很大的變數，范維格南說：「有許多球隊打電話詢問交易，我們會好好評估，做出對球隊最有利的決定。」

其中以辛德賈德（Noah Syndergaard）詢問度最高，根據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）指出，有多支球隊對「雷神」感興趣。