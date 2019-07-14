MLB╱交易大限前補強 洋基瞄準先發投手

2019-07-14 15:46 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



距離731交易大限剩下不到3周，紐約洋基隊有意在期限前再多增加1名先發投手。 美聯社 分享 facebook

距離731交易大限剩下不到3周，紐約洋基隊有意在期限前再多增加1名先發投手，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）近日上廣播訪問時表示：「我們有興趣改善先發輪值，我們還有很長的路要走，最主要的是，我們得盡可能再增加一些優質的先發局數。」

洋基的頭號先發塞佛里諾（Luis Severino），在春訓時旋轉肌肩膀傷勢進入傷兵名單，上半球季宣告報銷。這名王牌可能至少還要6周才能離開傷兵名單，就算復出可能得從牛棚開始出發。

洋基本季先發輪值傷兵不斷，除了田中將大本季穩定出賽外，派克斯頓（James Paxton）、老牌投手沙巴西亞（CC Sabathia）和杰曼（Domingo German）上半季前後都進過傷兵名單；洋基在過渡期間只好讓救援投手格林（Chad Green）每5天登板擔任假先發，再靠其它幾名投手吃下局數。

傳聞洋基最想得到的是巨人隊王牌邦賈納（Madison Bumgarner）、老虎隊波伊德（Matthew Boyd）、藍鳥隊史卓曼（Marcus Stroman）和印地安人的包爾（Trevor Bauer）。

洋基目前57勝31敗、美聯第一，凱許曼從上個月底的倫敦戰，就開始電話打個不停尋求交易，希望能再下半季補進一名戰力足以滿足需求的先發投手。