MLB／楚奧特第30轟敲暈水手 大谷3打數無安打

2019-07-14 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



連三場開轟的楚奧特將全壘打數衝到30支，並列全聯盟第二多。 美聯社 分享 facebook

今天是意外逝世的史凱格斯（Tyler Skaggs）生日，天使在主場感傷的氣氛中，全隊敲出三轟以9：2擊敗水手，連三場開轟的楚奧特（Mike Trout）全壘打數衝到30支，並列全聯盟第二多。

天使在二局下靠著老將普荷斯（Albert Pujols）一壘安打先馳得點，卡洪（Kole Calhoun）也在該局補上一支陽春砲，三局下天使再添三分，楚奧特的兩分砲將比分拉開到5：0，普荷斯也在七局下敲出三分砲，全場四打數兩安打、四打點。

楚奧特全壘打數在7月開始急起直追，近七場比賽敲出八轟，累積來到30轟，全大聯盟僅次於道奇貝林格（Cody Bellinger）及釀酒人葉力奇（Christian Yelich）的31轟，與大都會新秀阿隆索（Pete Alonso）並列第二。

天使先發投手哈維（Matt Harvey）5.2局失一分的表現拿下勝投，前五局封鎖水手，六局上開賽就被敲出三壘安打，也因此掉分，兩出局後被敲出本場第四安而退場，另有三次三振、三次四壞保送。

水手先發投手勒布朗克（Wade LeBlanc）四局失六分吞敗，不過被敲十安中沒有大谷翔平的份，大谷翔平今天面對勒布朗克三打數無安打、吞下兩次三振，直到勒布朗克退場才選到一次保送上壘，生涯對勒布朗克11打數無安打，吞下8K。