MiLB／張育成兩安一打點 江少慶2.2局失五分吞敗

2019-07-14 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



張育成維持火燙手感，單場五打數兩安打，貢獻一打點。 美聯社資料照 分享 facebook

印地安人3A兩位台將今天一同出賽，張育成維持火燙手感，單場五打數兩安打，貢獻一打點，不過先發投手江少慶在三局上遇到亂流，最終投2.2局、失五分，印地安人也以5：17敗給海盜3A。

張育成今天擔任第二棒、二壘手，前兩打席敲出雙殺、飛球出局，不過在五局下印地安人攻下五分大局時，張育成的一壘安打敲回球隊第一分，第四打席雖然吞下三振，不過九局下敲出一壘安打，連續三場雙安達標。

張育成從7月6日單場雙安以來，連續六場安打，其中有五場都是單場兩安，期間24打數11安打，期間打擊率4成58，本季打擊率也從2成13一路上升，今天賽後已來到2成63。

江少慶前兩局僅有一次安打、一次保送，六個出局數都用三振抓下，不過三局上遇到亂流，開局就被敲安，送出三振後又投出保送，接下來一支二壘安打丟掉兩分，兩出局後又被敲出一支二壘安打、一支全壘打，丟掉五分後提前退場，吞下本季第六敗，防禦率上升到5.24。

效力紅襪3A的林子偉今天在對藍鳥3A之戰擔任先發第二棒、游擊手，三打數未敲安，連三場無安打，打擊率2成29降至，但另有兩次保送、兩次三振，在九局下跑回球隊追平分，紅襪最終在延長賽10局下靠赫南德茲（Oscar Hernandez）的兩分砲，以7：5獲勝。