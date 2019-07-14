MLB／貝林格生日敲第31轟 芬威球場傳MVP聲

2019-07-14 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



道奇貝林格在生日這晚敲出本季第31轟，追平釀酒人葉力奇並列聯盟第一。 美聯社 分享 facebook

道奇作客紅襪主場重演去年世界大賽的戲碼，昨天輸掉系列賽第一戰後，今天爆發14支安打，以11：2大勝扳回一城，其中當家主砲貝林格（Cody Bellinger）貢獻本季第31轟，追平釀酒人MVP衛冕者葉力奇（Christian Yelich），並列全聯盟龍頭。

道奇在七局上灌進四分，讓比賽再無懸念，這半局的攻勢從貝林格一出局的陽春砲展開，棒打蝴蝶球牛棚投手萊特（Steven Wright），今天滿24歲的他，用這支大發的全壘打為自己慶生，根據Statcast，飛行距離為433呎。

隨著今年第31轟出爐，貝林格追平葉力奇，共同領跑大聯盟全壘打榜，當他在繞壘時，芬威球場甚至傳出「MVP」的歡呼聲。

葉力奇雖然今天沒有在另一地開轟較勁，但是和巨人的比賽，他單場兩次盜壘成功，成為大聯盟史上最快完成單季30轟和20盜的球員，只花93場就達成。

道奇全場出現四轟，波拉克（A.J. Pollock）接在貝林格之後，演出連續兩棒全壘打，透納（Justin Turner）和孟西（Max Muncy）則分別在三局上和九局上各有一發陽春彈。

紅襪王牌塞爾（Chris Sale）只投4.2局，雖然送出七次三振，但也被敲七支安打丟五分，收下個人本季第九敗，也中止了紅襪近來的五連勝。