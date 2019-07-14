MLB／國民王牌薛則進10天傷兵 爭塞揚蒙陰影

2019-07-14 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



薛則中背部拉傷進入傷兵名單。 美聯社 分享 facebook

國民強投薛則（Max Scherzer）原訂明天先發，球隊先宣布延後先發，今天將薛則放進10天傷兵名單，原因是中背部拉傷。

薛則昨天賽後原本對於自己在17日出賽十分樂觀，不過如今看來無法如願，傷兵名單可追溯到11日，代表薛則最快要21日對勇士時才能復出。

薛則的背部最早在7月1日感到不適，不過7月7日依舊先發，在對皇家投出七局、11次三振、無失分的表現後，背部再度感到緊繃，也因此未參加明星賽，原本明星賽前還打算傳接球，為15日原定的先發做準備，沒想到背部緊繃未見緩解，於是進行核磁共振成像（MRI）檢測。

薛則昨天表示：「這不是什麼大事，我們都知道這是什麼狀況，就是肌肉問題，會暫停是因為原本以為對皇家先發後會好轉，結果並沒有，現在必須採取不一樣的方案，確定我再站上投手丘前，是100%健康。」

國民後天休兵一天，讓他們有彈性處理薛則缺陣問題，目前空缺拉上2A捕手基布姆（Spencer Kieboom）填補，在對金鶯打完兩場後，將到勇士主場迎接四連戰，結束連續九場客場之旅。

薛則的傷勢為本季爭奪生涯第四座塞揚獎蒙上些許陰影，最近九場比賽繳出7勝0敗、防禦率0.84的成績，這九場共64局，送出高達94次三振，只保送了9次。