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MLB／巧合？ 加州前一場無安打正是史凱格斯出生日

2019-07-14 08:27聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

天使昨天將一場接力無安打比賽獻給天上的史凱格斯（Tyler Skaggs），今天史凱格斯28歲冥誕，全體球員賽前練球穿上「Were nasty（我們很刁鑽）」的T恤，背後則是史凱格斯的45號。

天使將昨晚的無安打球獻在休息室裡史凱格斯的櫃子上，球團給出保留承諾，今年都不會更動史凱格斯的私物，讓他的精神繼續留在團體中陪伴大家。

天使總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）稱這個無安打比賽是由昨天投球的柯爾（Taylor Cole）、潘尼亞（Felix Pena），和逝世的史凱格斯一同完成。有個巧合是，昨晚之前，加州前一次無安打比賽要追溯至1991年7月13日的金鶯和運動家之戰，而那天正是史凱格斯誕生的日子。

昨天的最後一個出局數，是由二壘手蘭基佛（Luis Rengifo）處理滾地球幫忙抓下，他說，史凱格斯生涯最後一場先發，自己曾發生守備失誤，當時史凱格斯安慰說，「我罩你。」結果真的製造出雙殺打化解了危機，昨晚處理無安打的最後一球，蘭基佛腦海中不禁想起這一段，「我永遠不會忘記，真的是哭慘了。」

天使球星楚奧特（Mike Trout）今天也在推特上再次追憶這位隊友，「我很幸運能認識像史凱格斯這麼特別的人，你昨晚就在這裡，45號你將會永遠在我們心中，我愛你，思念你。」

三年前馬林魚失去王牌投手費南德茲（Jose Fernandez），全隊換上他的16號球衣出賽，高登（Dee Gordon）立刻揮出首棒首打席全壘打，如今他看到天使的奇蹟之後表示，「我三年前就說過，如果你不相信神，現在也該開始信了，三年前我為費南德茲開轟，現在換他們演出無安打。」

天使費南德茲
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