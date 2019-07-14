MLB／紅襪補第5號先發 交易金鶯投手凱許納

2019-07-14 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



不是洋基，今年季中交易先發投手搶人大戰，由世界大賽衛冕軍紅襪開出第一槍，用兩名17歲的小聯盟野手新秀，向同屬美聯東區的金鶯換來凱許納（Andrew Cashner）當第五號先發，預計明天就能報到，下周三將先發出賽戰藍鳥。

自從伊瓦迪（Nathan Eovaldi）4月中因手肘傷勢進入受傷名單後，紅襪一直欠缺頂替五號先發的人選，再加上近來有消息，準備要傷癒復出的伊瓦迪，之後將可能轉任牛棚，因此交易大限前，紅襪急需對外尋求戰力支援。

32歲的凱許納今年戰績亮眼，上半季9勝3敗，防禦率3.83，根據大聯盟專欄作家羅森索（Ken Rosenthal）推特，費城人也有興趣爭取；他到來後將和塞爾（Chris Sale）、普萊斯（David Price）、羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）和波瑟羅（Rick Porcello）共同撐起紅襪的先發輪值。

紅襪總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）相當滿意這筆補強，「凱許納很興奮能來這裡投球，加入球隊成為角逐季後賽的一份子，他完全能補足我們今年懸缺已久的第五號先發。」

凱許納本季薪水為800萬美元，還剩下約336萬美元未領，金鶯願意幫忙支付其中約178萬美元，也承諾如果激勵條款生效，將替紅襪出錢繳納。

紅襪送出的籌碼分別為菜鳥聯盟的內野手羅密歐（Noelberth Romero） 和外野手普拉多（Elio Prado），兩人都是今年才剛加入職棒的新鮮人。

紅襪今天賽前和美東龍頭洋基之間有8.5場勝差，距離美聯外卡席位也還有一場勝差之遙，唐布洛斯基表示，「我想我們已經有進步，近六場贏了五場，但我們得持續向前。」