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MiLB／張育成敲2長打 林子偉2戰0安有1打點

2019-07-13 14:16中央社 台北13日綜合報導

印地安人3A的張育成，今天5打數敲出2支長打，包含本季第一支三壘安打。 美聯社
印地安人3A的張育成，今天5打數敲出2支長打，包含本季第一支三壘安打。 美聯社
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印地安人3A的張育成，今天5打數敲出2支長打，包含本季第一支三壘安打；紅襪3A的林子偉，今天雙重戰都沒有安打出現，但有1支高飛犧牲打，送回1分打點。

印地安人3A與海盜3A的比賽，張育成先發打第2棒，擔任二壘手。第1局張育成就敲出二壘安打，並靠著暴投上三壘，之後隊友獲得保送，隊友再接連敲出3支安打，攻下4分大局。

第2局印地安人3A再度攻下大局，利用6支安打得到5分，但張育成遭到三振；第3局張育成敲出一支三壘安打，但沒能回來得分；第5局擊出二壘滾地球出局；第7局吞下三振。

終場印地安人3A以9比1擊退海盜3A，總計張育成5打數敲出2支安打，包含本季首支三壘安打，跑回1分，目前打擊率2成57。

紅襪3A今天與藍鳥3A進行雙重戰，首戰林子偉先發打第2棒，擔任游擊手，2打數沒有敲出安打。不過，第5局下球隊2比4落後、滿壘時，林子偉擊出深遠高飛犧牲打，帶有1分打點，紅襪3A僅剩1分落後，但最終仍以3比4落敗。

第2戰林子偉改打先發第6棒，同樣是游擊手。第3局紅襪3A攻下大局，靠著5支安打、4次保送得到6分，不過，林子偉吞下三振；第5局林子偉擊出雙殺打。終場紅襪3A以6比2奪勝，林子偉3打數沒有安打，目前打擊率2成37。

林子偉張育成
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