MLB／教士新火球男 20歲小將處女秀飆164公里

2019-07-13 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



教士20歲牛棚小將穆納茲初登板就刷新球隊球速紀錄，也立刻成為大聯盟今年第五位擁有三顆以上101哩火球的投手 美聯社 分享 facebook

又有新一代火球男誕生！教士20歲牛棚小將穆納茲（Andres Munoz）今天大聯盟處女秀就飆出101.9哩（約164公里）球速，中繼一局無安打無失分，有一個保送和一次三振，讓各界眼睛為之一亮。

穆納茲今天剛升上大聯盟，六局下0：4落後給勇士時，接替先發投手拉梅特（Dinelson Lamet）登板，他先保送馬卡基斯（Nick Markakis），隨後製造出雙殺，再送給麥肯（Brian McCann）三振，形成變相三上三下。

穆納茲共丟12球，有三顆飆破101哩，讓他立刻成為大聯盟今年第五位擁有三顆以上101哩火球的投手，另外他還有五顆100哩、一顆99哩，其餘三球則是85哩左右的滑球。

穆納茲初試啼聲，立刻成為2015年Statcast上路以來，教士球速最快的投手，不過先前凱許納（Andrew Cashner）效力時，曾在2012年投過兩球102.4哩。

穆納茲來自墨西哥，2015年和教士簽約，只花三個半球季就升上大聯盟，今年2A起步的他5月下旬才升上3A，合計35場出賽，35.2局投球，3勝4敗、防禦率3.03，投出58次三振，僅有18保送。