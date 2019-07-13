MLB／凱利隨道奇回前東家 紅襪播揮拳影片致敬

2019-07-13 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅襪今天起在主場展開和道奇的系列賽，兩隊重演去年世界大賽的戲碼，不過有一人卻是換穿不同戰袍，牛棚投手凱利（Joe Kelly）現在改以道奇的一員重回前東家，紅襪賽前也在大螢幕播放他過去在效力時的片段，其中當然少不了去年「基襪大戰」，他投出觸身球後和對方大打出手的畫面。

凱利去年世界大賽還幫紅襪投了六局，無失分並送給道奇十次三振，兩個月後他和道奇簽下三年2500萬美元的合約，就近回老家加州上工。

八年大聯盟資歷有四年半待在紅襪，凱利重新踏回芬威球場感觸萬分，「能回來這裡，這支我生涯待最久的地方，有趣又充滿回憶。」

去年4月凱利在例行賽對洋基捕手奧斯丁（Tyler Austin）送出一顆98哩觸身球，兩人接下來互飆拳頭，造成雙方板凳清空，這段球迷對他最鮮明的印象，也被紅襪今天拿來做為賽前影片，接受致意的凱利向紅襪球迷脫帽、揮手。

即將對決舊隊友，凱利笑說，「上一次我和紅襪打者交手，是春訓時的實戰打擊練習，他們有些人逮到我的球，我也解決了另一些人。」

擺脫開季的跌跌撞撞，凱利近17場出賽防禦率只有1.56，讓他更有信心對抗一同拿下世界大賽冠軍的前隊友們，「能在我最好的狀態時面對他們會很有趣，我會試著不讓情緒控制，上場去好好比賽。」