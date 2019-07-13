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MLB／馬林魚簽進NCAA全壘打王 接棒鈴木一朗51號球衣

2019-07-13 08:04聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

趕在簽約期限截止的今天，馬林魚終於和他們今年選秀的首輪大物達成共識，以667萬美元（約新台幣2億456萬元）簽約金，帶回第四順位的布里戴（JJ Bleday），今天馬林魚主場和大都會之戰賽前，他也現身參與打擊練習，在總教練馬丁利（Don Mattingly）及CEO基特（Derek Jeter）面前小試身手。

布里戴結束練習後受訪，直說，「沒有比在大聯盟場地打木棒更美妙的聲音。」

大聯盟規定球團必須在今天和選秀的新人完成簽約，馬林魚趕在最後一刻一口氣簽進三人，除了布里戴外，還包含第35順位的密蘇里大學外野手密斯勒（Kameron Misner）， 和第12輪的右投莫馬（Chris Mokma），今年共選了41人的他們，順利帶回其中31人。

21歲的布里戴是NCAA全壘打王，今年以27轟冠聯盟，還有3成47打擊率、4成65上壘率和7成01長打率，帶有72分打點，6月率領學校贏得大學世界大賽冠軍。

布里戴的經紀人波拉斯（Scott Boras）認為他有大都會重砲手康佛托（Michael Conforto）的影子，並且稱讚，「我認為他能快速適應，心理和生理都夠成熟，可以在小聯盟體系中快速升上去。」

值得一提的是，布里戴今天立刻換穿馬林魚球衣，並以大學時期的51號做為背號，前一位在馬林魚身披51號的，正是今年退役的日本傳奇球星鈴木一朗。

馬林魚大都會選秀
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