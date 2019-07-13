MLB／6局無失分也沒用 達比修有第13場無關勝敗

2019-07-13 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



即使投出六局無失分、被敲兩安、送出八次三振的表現，小熊隊日籍投手達比修有依舊無緣勝投，球隊雖然以4：3擊敗海盜，但他個人無關勝敗，已連續13場不知勝投滋味。

小熊隊下半季第一戰，推出達比修有擔任先發，他運用六種球路混淆對手，連續解決前13人次，直到五局上才被敲出安打，最終94球投完六局，只被三人站上壘包，卡布雷拉（Melky Cabrera）、史托林（Jacob Stallings）敲出安打，雷諾茲（Bryan Reynolds）選到保送。

不過小熊打線前六局也都無功而返，直到七局下才靠著布萊恩（Kris Bryant）陽春砲搶下分數，加上高飛犧牲打、保送，該局拿下三分，海盜外野手馬特（Starling Marte）在八局上敲出三分砲追平，不過八局下海沃德（Jason Heyward）安打敲回致勝分。

達比修有六局無失分，防禦率降到4.72，上次拿下勝投已是4月28日，接下來13場先發有12場無關勝敗、1次敗投，而本季總計13場無關勝敗，是全聯盟除「假先發投手」外最多。

達比修有表示：「我就是做好自己的工作，專注在每一顆球，去年我沒什麼表現，所以今年我希望能投很多場，我知道明星賽後第一場不好投，但我相信自己能做到，所以我說我能投。」

達比修有生涯在小熊的瑞格利球場先發13場，還沒拿下過勝投，戰績0勝6敗，不過總教練麥登（Joe Maddon）仍把下半季首戰交給他，麥登表示：「我的天，他今天指叉球很會跑，卡特、滑球也投得很好，後來還用變速球來製造速差，他真的投得很好。」