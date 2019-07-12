MLB／全壘打大賽神預測 球迷賺進776萬

2019-07-12 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



全壘打大賽預測活動，讓一名球迷大豐收。 美聯社 分享 facebook

大聯盟明星賽花招多，全壘打大賽開放球迷預測對戰組合、冠軍、最遠的全壘打，26歲的麥卡瑞（Hunter Mcharry）從超過70萬人中脫穎而出，帶走25萬美元（約新台幣776萬元）的大獎。

麥卡瑞不僅成功預測大都會超級新秀阿隆索（Pete Alonso）會帶走全壘打大賽冠軍，還猜中每一輪的對戰組合、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出最遠一球、最遠一球距離488呎，不過還有另外26人也都猜中，麥卡瑞最後靠著成功預測今年總計敲出312轟而出線。

得知自己獲得高額獎金，麥卡瑞還打給大聯盟確認，「你不會想說自己會贏，我常填這類的欄位，我想自己對棒球做了很多功課，不過從沒想過自己會成功預測，填這些主要還是好玩而已。」

有三個小孩的麥卡瑞打算將這筆獎金拿去買房，但他差點錯過這筆橫財，麥卡瑞表示：「我沒有照自己的直覺走，老實說，一開始我想小葛雷諾會拿下冠軍，但我比較了擊球初速後，分析阿隆索比較有機會獲勝。」

麥卡瑞每天至少會看一次大聯盟數據網站「Baseball Savant 」，身為洋基迷的他也欣賞阿隆索、小葛雷諾、亞古納（Ronald Acuna Jr.）等新秀，而今年最強勁的三轟中，阿隆索就占了兩發。

麥卡瑞表示：「有很多年輕好手正在發光發熱，我認為他們比較有機會拿下，我猜他們會付出多一點努力，阿隆索可能不是外界第一選擇，但我認為他有拿獎的野心。」