親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

「郭柯配」+8月宣布參選？柯文哲一次回答媒體

蜂螫心臟停跳50天還能活！台大醫鬼門關前拉回她

運動筆記【教練！我想跑步！】一天兩練有什麼用呢？該怎麼安排？【新聞】臺北馬拉松 取得 IAAF 銅標籤認證！
健行筆記2019/06/29 一日桃山喀拉業［日本百名山］近畿屋頂⋯ 大台ヶ原山！
NBA2019夏季聯賽- 火箭 vs. 爵士 (7月12日)2019夏季聯賽- 巫師 vs. 老鷹 (7月12日)

MLB／全壘打大賽神預測 球迷賺進776萬

2019-07-12 11:00聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

全壘打大賽預測活動，讓一名球迷大豐收。 美聯社
全壘打大賽預測活動，讓一名球迷大豐收。 美聯社
分享

大聯盟明星賽花招多，全壘打大賽開放球迷預測對戰組合、冠軍、最遠的全壘打，26歲的麥卡瑞（Hunter Mcharry）從超過70萬人中脫穎而出，帶走25萬美元（約新台幣776萬元）的大獎。

麥卡瑞不僅成功預測大都會超級新秀阿隆索（Pete Alonso）會帶走全壘打大賽冠軍，還猜中每一輪的對戰組合、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出最遠一球、最遠一球距離488呎，不過還有另外26人也都猜中，麥卡瑞最後靠著成功預測今年總計敲出312轟而出線。

得知自己獲得高額獎金，麥卡瑞還打給大聯盟確認，「你不會想說自己會贏，我常填這類的欄位，我想自己對棒球做了很多功課，不過從沒想過自己會成功預測，填這些主要還是好玩而已。」

有三個小孩的麥卡瑞打算將這筆獎金拿去買房，但他差點錯過這筆橫財，麥卡瑞表示：「我沒有照自己的直覺走，老實說，一開始我想小葛雷諾會拿下冠軍，但我比較了擊球初速後，分析阿隆索比較有機會獲勝。」

麥卡瑞每天至少會看一次大聯盟數據網站「Baseball Savant 」，身為洋基迷的他也欣賞阿隆索、小葛雷諾、亞古納（Ronald Acuna Jr.）等新秀，而今年最強勁的三轟中，阿隆索就占了兩發。

麥卡瑞表示：「有很多年輕好手正在發光發熱，我認為他們比較有機會拿下，我猜他們會付出多一點努力，阿隆索可能不是外界第一選擇，但我認為他有拿獎的野心。」

大聯盟大都會
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

2019-07-12 07:00

全壘打大賽的詛咒 是事實還是迷思？

2019-07-12 07:00

MLB／陸克洛伊本壘衝撞案 馬里斯尼克禁賽兩場

2019-07-12 08:57

MiLB／張育成第四轟出爐 近4戰7安手感燙

2019-07-12 12:03

MLB／改用彈力球？田中將大：感覺不對了

2019-07-11 11:14

MLB／盜一壘、電子好球帶 大聯盟找大西洋聯盟試用

2019-07-11 09:37

MLB／明星賽奪勝 田中將大亞洲第一人

2019-07-11 00:12

MLB／麥卡臣無緣明星賽 老婆暖心讓他享受球星滋味

2019-07-10 17:30

英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

2019-07-09 12:00

少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

2019-07-08 07:00

爭取坦帕灣蓋新球場 光芒不惜赴國境之北打拚

2019-07-06 07:00

從雞肋到不可或缺 勒梅休成洋基最有價值球員

2019-07-05 07:00

拿小聯盟約的明星賽先發 潘斯演出打者版後勁

2019-07-04 07:00

陳偉殷運氣不佳頻挨打 張育成初試啼聲待磨練

2019-07-04 07:00

「選球魔人」鳳還巢 桑塔納轟進明星賽

2019-07-03 07:00

全壘打大混戰 基襪倫敦賽成本季荒謬劇縮影

2019-07-01 07:00

3大最新趨勢影響 大聯盟牛棚急速崩壞

2019-06-28 07:00

若普荷斯沒離開聖路易 紅雀悲情歷史會否改寫？

2019-06-28 07:00

重返大聯盟成績不俗 王維中的成長蛻變史

2019-06-27 07:00

桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

2019-06-24 07:00

大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

2019-06-22 07:00

生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

2019-06-21 07:00

戰績好不代表真的很強 勇士、遊騎兵兩樣情

2019-06-19 07:00

逐年穩定蛻變 威爾史密斯身價水漲船高

2019-06-19 07:00

陳偉殷六月漸入佳境 王維中好表現是美麗錯誤？

2019-06-18 07:00

再組鑽石打線已是多餘 洋基急需的是先發投手

2019-06-17 07:00

太空人、道奇砸大錢 未過半季分區看不到車尾燈

2019-06-15 07:00

投手救援紀錄五十年史 為何規則這麼複雜？

2019-06-14 07:00

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

史戴拉30歲大變身 天使內野新重砲誕生

2019-06-05 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

撞球／「愛國者飛彈」張皓評 顱內出血辭世

2019-07-11 20:39

NBA／衛少換保羅 雷霆、火箭拋交易震撼彈

2019-07-12 09:33

NBA／安東尼難回NBA？ 畢拉普斯：他太看重得分數據

2019-07-11 12:56

NBA／年收入排行榜 詹姆斯、柯瑞傲視群雄

2019-07-11 18:28

NBA／告別喬治與衛少 雷霆手握驚人未來資產

2019-07-12 09:45

NBA／雷納德轉戰快艇 暴龍前隊友：期待對決

2019-07-11 15:23

溫網／費納四強對決 票價飆天價

2019-07-11 20:38

NBA／屬意火箭為新東家 雷霆成全衛少團隊

2019-07-12 10:49

NBA／湖人、快艇補強亮眼 勇士搬新家反而黯淡

2019-07-11 12:57

NBA／送走保羅迎接衛少 火箭：為了變得更好

2019-07-12 09:54

NBA／轉戰雷霆前途未卜 外媒對保羅看法不同調

2019-07-12 10:36

NBA／雷納德轉戰西區 76人：至少要進東決

2019-07-11 18:28

溫網／再決戰納達爾 費德勒讚他：不只會打紅土

2019-07-11 15:41

世大運／楊俊瀚失速 男子200公尺無緣決賽

2019-07-12 00:47

日職／王柏融因傷被下放二軍 至少錯過20場比賽

2019-07-11 15:53

中職／林智勝敲雙響砲 離張泰山紀錄只剩19轟

2019-07-11 21:21

隊史最具天賦的陣容 鵜鶘新球季可不是來陪榜

2019-07-12 07:00

世大運／台北成功舉辦 拿坡里「掉漆」負評多

2019-07-11 19:16

中職／川崎宗則中文打招呼 教練兼球員有望上場

2019-07-11 16:06

NBA／詹皇14歲兒子首次風車扣籃 前隊友笑稱是嬰兒吊扇

2019-07-11 15:27

NBA／衛少洩露想去熱火 交易卡在他薪水難匹配

2019-07-11 17:08

NBA／保羅若與雷霆協議分手 傳熱火是可能選項

2019-07-12 12:05

世大運／楊俊瀚過彎後失速 總教練：鼠蹊部不適

2019-07-12 07:55

NBA／與喬治同進退？雷納德簽3年約

2019-07-12 00:17

韓職／洋基38年前開價要人 宣銅烈明年赴美取經

2019-07-11 20:09

NBA／談球隊變化甚巨 柯瑞：我是最老的了

2019-07-12 10:54

溫網／觀賽表達政治訴求 女金剛遭官方要求摘帽

2019-07-11 17:24

溫網／小威廉絲再闖決賽 挑戰24座大滿貫只差一勝

2019-07-11 23:06

溫網／詹詠然混雙 力克對手直落二晉四強

2019-07-12 03:46

明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

2019-07-12 07:00

棒球／4戰僅失1分 上館國小大陸抱回冠軍

2019-07-11 12:31

中職／味全龍主場落腳高雄？ 韓國瑜：體育歸體育

2019-07-11 15:09

全壘打大賽的詛咒 是事實還是迷思？

2019-07-12 07:00

溫網／直落2退烏克蘭美女 哈蕾普首闖決賽

2019-07-11 21:28

中職／悍將6連勝平隊史 尼克斯斷8連勝

2019-07-11 22:19

中職／劉基鴻無激勵獎金 味全龍用一軍高薪激勵

2019-07-12 10:37

中職／簽約金590萬 劉基鴻嚇一跳

2019-07-12 00:29

中職／劉基鴻590萬披龍袍 史上第二高

2019-07-11 14:38

NBA／讓詹姆斯改打控衛？ 湖人教頭：還沒決定

2019-07-11 15:55

中職／詹子賢巧打、林智勝雙響 兄弟下半季開胡

2019-07-12 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top