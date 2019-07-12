明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

大聯盟2019年的仲夏夜經典——全明星賽——本週圓滿落幕。來自各隊成績顯赫或名聲響亮的球星在克里夫蘭齊聚一堂、同場競技，超群球技和活動花絮令人看得目不暇給、意猶未盡。然而，儘管大聯盟的明星賽票選機制已力臻完善，盡量納入球迷、球員、教練等不同群體的意見，也考慮到參賽球員本身的出賽時間安排、身體狀況等因素，但產出的結果難免還是無法盡如人意，總有一些表現傑出、明星鋒芒亦不差的選手，最終被遺落在明星賽名單之外，落入「遺珠之憾」的類別裡。而今年，筆者認為最大的遺珠之憾，絕非聖地牙哥教士隊的菜鳥游擊手塔帝士（Fernando Tatis Jr.）莫屬。塔帝士不僅應該入選明星賽，他甚至還有機會挑戰成為大聯盟自1996年的羅德里奎茲（Alex Rodriguez，A-Rod）以來，最傑出的未滿21歲游擊手。

教士菜鳥游擊手塔帝士在生涯首季就帶給聖地牙哥球迷巨大的驚喜，展現全能身手，未能入選明星賽實在可惜。 美聯社 分享 facebook

1999年1月2日出生的塔帝士（Fernando Tatis Jr.），是今年大聯盟季前最受矚目的菜鳥球員之一，而他上大聯盟至今的表現，可說絲毫沒有辜負當初球探對他的高度評價與期待。然而，塔帝士4月底左腿筋受傷，缺陣了一個月的時間，因此無緣達成菜鳥年就入選明星賽的成就。即便如此，筆者認為就塔帝士今年在明星賽前出賽僅55場的貢獻和發揮，他仍值得入選明星賽。

在今年所有沒入選明星賽的國聯球員中，塔帝士高達3.3的綜合貢獻指數WAR值是最高的（數據網站《Baseball Reerence》的版本），除此之外，塔帝士上大聯盟之前，就已經是美國各大媒體百大新秀榜的前三名，知名度與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）並駕齊驅，而他在球場上充滿爆發力的球技展現和開朗活潑的個性顯露，亦令人印象深刻。所以不管從比較客觀的數據角度切入，抑或從欣賞其個人魅力的觀點來看，塔帝士皆充滿明星特質，本季的明星賽少了他，實屬可惜。塔帝士是貨真價實的最大遺珠。

上大聯盟至今，塔帝士打、跑、守三個層面的發揮都很傑出，而且他在球場上的判斷、反應能力、運動能力、爆發力，亦超乎常人水準。

塔帝士是現今大聯盟少見的五項全能型球員，而且各方面幾乎都達到極高水準。 美聯社 分享 facebook

塔帝士上半季的打擊三圍是非凡的.327/.393/.620，附帶14支全壘打和33分打點，防守範圍和臂力亦具中上等級，另還有13次盜壘成功。最特別的是，塔帝士竟有兩次靠著二壘防區的高飛球出局，奔回本壘。二壘防區的高飛犧牲打有多罕見？從2008年到現在，大聯盟平均每天只會出現大約10次左右的「非外野高飛犧牲打」，而今年才打半個球季，塔帝士個人就已運用超群判斷力和傑出速度，創造了兩次「非外野高飛犧牲打」。「棒球技術與運動美感」、「力與美」的充分結合，讓塔帝士在球場上的可看性，堪比芝加哥小熊的明星球員拜耶茲（Javier Baez）。

當然，不可否認的是，塔帝士目前高達1.013、優於聯盟平均66％的進攻指數，是經過運氣成份加持過後的結果，應該無法維持整季。 塔帝士現階段場內球形成安打的機率高達.419，比聯盟平均.297高出超過10個百分點，可以預期此數字在下半季會下修。除此之外，根據塔帝士的擊球品質（初速、仰角）所推算出來的「預期打擊率」、「預期長打率」和「預期加權上壘指數xwOBA」*，皆低於他的實際打擊率、實際長打率和實際加權上壘指數wOBA*，這代表塔帝士現在的打擊三圍多少有些膨風。

縱使如此，塔帝士依然是一名進攻產出高於聯盟平均的打者，具有年產.850進攻指數、25轟以上的實力，而且作為防守優異的全職游擊手，如此本領更顯難能可貴。

塔帝士(右)在大聯盟的起步比隊友名將馬恰多(左)更暴力，即使他下半季不容易維持現在這樣優異的成績，但未來仍有很大的巨星發展潛力。 美聯社 分享 facebook

也因為這樣，即便把下半季極有可能發生的打擊衰退考慮進去，只要塔帝士保持健康，他整個賽季下來，跑打守三個層面的貢獻加總，應該還是足以讓他挑戰成為史上僅次於A-Rod的最強未滿21歲游擊手。

大聯盟史上所有未滿21歲的游擊手當中（此定義的游擊手為該季有90％以上的出賽場次都鎮守游擊的球員），A-Rod於1996年寫下的不可思議賽季（215安、54支二壘安打、36轟、進攻指數1.045、WAR值高達9.4！），優異程度至今仍是前無古人、後無來者，WAR值居排行榜之首，而在他身後的六名選手，雖然也都很傑出，但所屬層級卻完全不同。

大聯盟史上最強的未滿21歲游擊手賽季 1.A-Rod：1996年，146場出賽，WAR值9.4 2.柯瑞亞（Carlos Correa）：2015年，99場出賽，WAR值4.3 3.麥葛羅（John McGraw）：1893年，127場出賽，WAR值4.3 4.傑克森（Travis Jackson）：1924年，151場出賽，WAR值4.0 5.馮恩（Arky Vaughan）：1932年，129場出賽，WAR值3.8 6.安德魯斯（Elvis Andrus）：2009年，145場出賽，WAR值3.6 7.塔帝士：2019年，55場出賽，WAR值3.3（上半季成績，賽季仍在進行中）

可以看到A-Rod在1996年的數據鶴立雞群，無論他的前輩還是後輩都難以望其項背。如此誇張的賽季，未來被超越的機率非常低，所以暫且排除。而在排行榜第二層級的六位球員中，就能發現塔帝士的名字，他只花了55場比賽就累積3.3的WAR值，效率之高無人能及，所以合理推估，只要塔帝士繼續正常發揮下去，他蠻有可能打破柯瑞亞的紀錄，晉升此排行榜的第二名。

塔帝士優質的防守反應、守備範圍，還有跑壘速度，大多來自他出色的運動能力與身材條件（190公分、83公斤），不過他不凡的打擊技術就不太一樣，大部分傳承自其曾在大聯盟打滾逾10季的球員父親——老塔帝士（Fernando Tatis）。

在最近一次接受數據網站《Fangraphs》的專訪中談到打擊，塔帝士透露他的打擊哲學是盡量不過度思考，心態保持愈簡單愈好，而這哲學正是他父親教導他的。老塔帝士以往在大聯盟即是憑藉良好的打擊能力生存，1999年曾單季揮出34發全壘打，生涯進攻指數.785亦高於聯盟平均，由此可見他對打擊的心得和見解應該是很受用。塔帝士自述平時會跟父親談論打擊，不斷從對談中吸收打擊的經驗和知識。

老塔帝士(左)以單局對朴贊浩轟出兩支滿貫砲聞名，他生涯表現並不算特別突出，但畢生經驗傳給兒子卻提早打通小塔帝士(右)任督二脈，初出茅廬就已名震江湖！ 2016 Bowman 球員卡 分享 facebook

對塔帝士來說，簡化打擊心態有助於他鎖定到直球攻擊，任何上旋的球路都是可以出棒的目標，而那些往好球帶下緣跑的偏低球路，能放掉就盡量放掉，如此便可避免被變化球釣到揮棒落空、或是打成軟弱的擊球。到目前為止，塔帝士這套哲學算頗成功，因為他確實有效運用了自己擅打速球的特長（他對速球系球路的打擊率逼近四成），並減少對他不擅長的變化球路做攻擊（他對變化球的平均打擊率不超過.250）。

即便在當今由數據和科學主導棒球的時代裡，塔帝士仍很堅持單純的打擊心態，他表示自己只有在低潮時才會去看資料和數據，找出當時的盲點，至於狀況好的時候，就照那時的手感繼續打下去，希望能盡量延長高潮。

縱使近年來大聯盟出產不少攻守兼優的頂級年輕游擊手，如印地安人的林多（Francisco Lindor）、太空人的柯瑞亞、道奇的西格（Corey Seager）、紅襪的波賈茲（Xander Bogaerts）等人，但塔帝士潛在的鋒芒和能耐比起他們可說是有過之而無不及。雖然塔帝士的大聯盟生涯才剛過完半個賽季而已，但單就他的傲人天賦和在球場上的全能發揮，就能知道他的大聯盟生涯將無可限量。

塔帝士(左)的潛力可能在目前所有現役好手之上，天空的極限直追名將A-Rod(右)！ 2018、2019 Topps Bunt 球員卡 分享 facebook

筆者看好塔帝士能成為定義下一個棒球世代的指標性人物，在遙遠的將來當人們回顧談論2020年代的棒球，塔帝士很可能就會是那個他們第一個或第二個提到的名字，正如同我們現在回首1990年代的棒球，勢必會立刻聯想到小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）一般。

註一：預期數據為大聯盟數據專家依據Statcast偵測的擊球仰角和擊球初速等擊球品質數據開發，能排除運氣因素、更能準確預測打者未來表現的各種數據。

註二：wOBA（weighted on-base average）加權上壘指數，可視為經過長打加權的上壘率。