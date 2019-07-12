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全壘打大賽的詛咒 是事實還是迷思？

2019-07-12 07:00林煒珽

棒球界廣泛流傳一種說法：全壘打大賽會破壞參賽選手的揮棒節奏，造成下半季的數字衰退。今年在美國ESPN擔任全壘打大賽球評的A-Rod在選手時期就有說過一句名言：「我的責任是對紐約洋基隊負責，我需要保持我的揮棒在巔峰狀況。」言下之意，當然就是參加比賽後，會造成揮棒狀況不在巔峰。釀酒人應該鬆了一口氣，起碼葉力齊沒有參賽。

但這個說法是真的嗎？首先我們先來釐清什麼叫做全壘打大賽的詛咒。根據2010年棒球研究季刊秋季號中的一篇文章，麥考倫（Joseph McCollum）和賈克林（Marcus Jaiclin）兩位教授給這個詛咒兩項定義：

A.全壘打大賽參賽選手在下半季遭遇攻擊數字和力量上的下滑，對比上半季的表現。

B.全壘打大賽參賽選手在下半季遭遇攻擊數字和力量上的下滑，對比他原本的表現。

以今年的阿隆索和貝爾為例，沒人能在季前預測他們上半季的神鬼數字，但期望他們在整季162場比賽都維持這種超高水準，實在是強人所難。如果他們下半季真的表現下滑，那是因為全壘打大賽的錯？還是他們原本就應該從外太空回到地球？

大都會菜鳥打者阿隆索在明星賽前就打出30轟，創下隊史紀錄，接著在全壘打大賽又拿下...
大都會菜鳥打者阿隆索在明星賽前就打出30轟，創下隊史紀錄，接著在全壘打大賽又拿下全壘打王頭銜，下半季的表現是否會因此而大受影響呢？ 美聯社
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大聯盟官網在2009年曾經有一篇文章：「起碼從1999年起算，（至2008年）74位選手中有43人在全壘打大賽後的生產力向下掉。」麥考倫和賈克林更進一步對比全壘打大賽參賽和未參賽球員的上下半季數字：

林煒珽製表
林煒珽製表
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這樣看來，全壘打大賽後的確會造成參賽球員下半季的長打能力下滑，但是請記得一件事，就是會參加這項比賽的人，都是上半季打得特別好的選手，下半季的下滑，會不會只是回歸平均值的正常趨勢呢？我們來看看接下來的表格，比較參賽球員生涯上下半季的表現。

林煒珽製表
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這說明參賽選手在他巔峰的球季去打這項仲夏盛事，雖然下半季的成績會下修，但仍然高於其生涯平均數字。兩位教授歸納出一項結論，就是全壘打大賽的詛咒和回歸預期平均值的數字幾乎一樣：

林煒珽製表
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運動家網站的棒球作家沙里斯（Eno Sarris）接力做了2010年後的研究，他列出了受詛咒最嚴重的前十名球員：

林煒珽製表
林煒珽製表
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好慘的送貨員，他在2016年下半季只剩6轟的能力，自此之後，連續兩年的全壘打數都在16支以下，今年看來可能連兩位數都很危險。但有災情慘重的受災戶，當然也有力扛山河，下半季更猛的勇士：

林煒珽製表
林煒珽製表
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這裡可以看出，在2017年的全壘打復興元年，最多人下半季不降反升，而且史丹頓和卡諾這兩個人在好壞兩份名單中都出現，所以下半季的下滑趨勢可以因人而異，也可以因年而異。

強打史丹頓在2016全壘打大賽中掄元後，下半季表現大幅走樣；2017衛冕全壘打大...
強打史丹頓在2016全壘打大賽中掄元後，下半季表現大幅走樣；2017衛冕全壘打大賽失敗，下半季打擊卻瘋狂爆發！ 歐新社資料照片
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沙里斯更算出從2010年後全壘打大賽的參賽者下半季預計全壘打比例和實際全壘打比例，你可能會嚇一跳：

林煒珽製表
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再白話一點的解釋，我們可以推估這些選手在下半季263個打席中，可以揮出12支全壘打，而他實際上打出了———11支全壘打，但這是四捨五入的結果，我們來看看小數點：他們預期會打11.76轟，而實際上打了11.47轟。

全壘打大賽的詛咒之所以讓人望而生畏，可能真的因為那些失敗的例子太讓人難忘，使我們忽視了也有人能下半季持續走強的，讓整體趨勢其實會回到統計的平均值。所以真的有這個詛咒嗎？下次我們再跟別人講某某選手受了這個魔咒影響時，可能有別的例子會打臉喔。

林煒珽

Fox Sports運動主播，負責轉播MLB、NBA、NFL、足球等比賽。人稱林生命，不只用生命護球，也用生命看球，還用生命愛狗！
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