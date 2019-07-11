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MLB／改用彈力球？田中將大：感覺不對了

2019-07-11 11:14聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

田中將大。 路透
田中將大。 路透
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大聯盟本季全壘打產量驚人，太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）在明星賽記者會上掀起彈力球話題，洋基日籍投手田中將大也附和，認為今年的球握起來「感覺不對了」。

韋蘭德上半季拿下10勝4敗，防禦率也僅2.98，卻挨了全聯盟最多的26轟，明星賽前他批評大聯盟為了增進攻擊數據亂用彈力球，「當曼弗瑞（Rob Manfred）剛上任的時候，他就說什麼？他說想要多一點進攻，結果就出現彈力球了，這不是巧合，我們不是傻瓜。」

田中將大在今年明星賽投一局被敲一安、無失分，成為史上第一位在明星賽拿下勝投的亞洲球員，在大聯盟有六年投球經驗的他本季至今被敲16轟，被全壘打率1.4跟去年相同，但田中將大也說：「或許正確的來說，就是感覺不對了。」

田中將大表示：「感覺球更硬了一點，縫線交界處也低了一些。」至於是否變彈？田中將大認為還有討論空間，不過曼弗瑞說球因為有人工製作的部分，而有誤差空間，田中將大表示：「這不能解釋全壘打數一直增加的事，也應該會下降啊。」

洋基老將沙巴西亞（CC Sabathia）也說：「大夥敲全壘打的速率太瘋狂了，大家都想了解原因，我認為總是會有高低起伏，今年剛好比較多，不過球握在手中的感覺確實有些不同。」

田中將大
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