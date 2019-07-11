MLB／盜一壘、電子好球帶 大聯盟找大西洋聯盟試用

2019-07-11 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



裁判與教練爭執場面。 美聯社 分享 facebook 電子好球帶輔助判決、開放打者盜一壘，這些新式作風可能引進大聯盟嗎？大聯盟與獨立聯盟大西洋聯盟今年2月簽訂三年合作協議，今年下半季開始在大西洋聯盟試行不同措施，看看對棒球會造成什麼改變。

裁判好球帶一直是球員、球迷最常抱怨的問題，在球點標示系統引進後，主審執法壓力也倍增，大西洋聯盟將配合科技輔助判決，主審將帶著藍芽耳機，連結到口袋中的iPhone，iPhone中的程式會即時告知主審好壞球，不過若有疑慮，最終裁決權仍在主審。

今年大西洋聯盟明星賽就採取這項措施，也是美國職業棒球首見，「這些機器人看起來很像主審吧。」大西洋聯盟主席懷特（Rick White）開玩笑說：「等大家看到電子好球帶的施行，就知道這沒什麼大不了的。」

這項措施施行是由大聯盟主導，以TrackMan判讀後告知主審好、壞球或是無法判讀，但機器不能取代人力，擦棒、擦棒被捕、捕手妨礙打擊以及本壘攻防等，還是需要主審坐鎮。

下半季新措施還包括開放打者盜一壘，只要投手任何一球沒有被接捕，都被認為是活球狀態，比賽進行中，打者可以選擇跑向一壘，跟過去的不死三振相同，這項規定考驗捕手擋球技術，也讓投手壓力更大，而對漢米爾頓（Billy Hamilton）這類速度型球員則十分吃香。

不少裁判樂見電子好球帶的幫助，大西洋聯盟裁判貝克（Calvin Baker）表示：「我相信我的工作態度很正直，現在還有TrackMan幫我，這只不過另一個輔助工具，我的好球帶跟TrackMan也差距不大，所以我對我的好球帶更有自信了嗎？沒錯。」