MLB／麥卡臣無緣明星賽 老婆暖心讓他享受球星滋味

麥卡臣受傷無緣明星賽。 美聯社 分享 facebook 費城人5屆全明星外野手麥卡臣(Andrew McCutchen),今年6月因左膝十字韌帶斷裂,賽季提前報銷。受傷勢所苦,麥卡臣本年明星賽只能在家當觀眾;雖無緣明星賽,但麥卡臣的老婆暖心佈置住家,為他加油打氣。

一年一度明星賽,麥卡臣只能宅在家中當沙發馬鈴薯,觀看賽事直播。為幫仍在休養的麥卡臣打氣,他的妻子特地「裝飾」了住家。於麥卡臣今日Instagram限時動態發佈的影片當中,麥卡臣從住宅一樓走向地下室,老婆在樓梯口附近鋪上紅毯,盡頭放著碩大、充滿燈光效果的「Cutch」字樣代表麥卡臣。

此外,還用棒球樣式的氣球裝飾壁爐,甚至準備了精緻的蛋糕讓麥卡臣邊看比賽邊享用;麥卡臣的老婆可謂用盡心力讓自己的丈夫能夠完全沐浴在明星週的氛圍中,就連家中吧台也用心佈置,除了擺出麥卡臣與兒子的相片,吧台頂端還掛上了「你是我們的全明星」的布條。

身為球員,麥卡臣想必不會希望缺席每年度的盛事,儘管無奈,但老婆的暖心之舉,不僅讓他可以享受明星週、安心休養,也感受到家庭的支柱。

.@TheCutch22 may have to sit out this year's #AllStarGame, but his wife made sure that he wouldn't miss out on the experience.



(via Cutch's IG story) pic.twitter.com/YAhKrFmV3a