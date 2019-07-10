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MLB明星賽／單局連3K 印地安人畢柏留MVP

2019-07-10 11:52聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

畢柏。 歐新社
畢柏。 歐新社
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大聯盟明星賽美聯以4：3、一分之差險勝，印地安人投手畢柏（Shane Bieber）在五局以連飆三K完美中繼一局，並且為地主留下明星賽MVP獎項。

畢柏是在1：0領先時接替投球，依序三振國聯先發七至九棒的康崔拉斯（Willson Contreras）、馬特（Ketel Marte）和亞古納（Ronald Acuna Jr.），是印地安人史上第一位在明星賽單局送出三連K的投手。

五天前才遞補入選到明星賽名單，畢柏如今在拿到MVP後開玩笑的說，「我的身體失去知覺了。」

上一位拿到明星賽MVP的印地安人前輩，正是今天在沙巴西亞（CC Sabathia）開球儀式蹲捕的阿洛馬（Sandy Alomar Jr.），他是在1997年拿到，巧合的是當年同樣是在自家主場。

除了美聯投手群合繳16次三振，創下明星賽正規九局新紀錄外，兩隊相加23K，也是明星賽史上第二多，僅次於2015年的24次三振。

勝利投手由二局上投球的田中將大所拿下，多等五年才踏回這個舞台的他，成為第一位在明星賽拿到勝投的日本人，再加上隊友查普曼（Aroldis Chapman）收下救援點，兩人合寫洋基隊史頭一遭，也是大聯盟自2001來第一對同獲勝投和救援成功的隊友。

印地安人大聯盟
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