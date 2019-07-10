MLB明星賽／1分差退國聯 美聯飆16K笑納7連勝

2019-07-10 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



明星賽美聯隊賈羅(左)打出全壘打。 美聯社 分享 facebook 大聯盟明星賽在印地安人球場圓滿落幕，一路領先的美聯在洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）壓軸連飆三K的守成下，最終以4：3氣走國聯，收下七連勝，美聯投手群合繳16K也寫下明星賽正規九局的新紀錄。

美聯先發投手韋蘭德（Justin Verlander）在一局上就送出三上三下，帶有兩K，國聯先發投手柳賢振在下半局登板，一開始就被史布林格（George Springer）敲安打，但後面連抓三個出局數、無失分，順利寫完第一位在明星賽先發的南韓投手紀錄。

美聯在二局上推出今年唯一的日本代表田中將大上場，也是投一局，被敲一支安打、無失分，還三振道奇強打貝林格（Cody Bellinger），完成明星賽初體驗。

國聯第二任投手克蕭（Clayton Kershaw）在二局下遭到太空人打者安打連線，一人出局時布萊格曼（Alex Bregman）先敲安上壘，布蘭特利（Michael Brantley）在兩人出局後補上長打，打下全場的第一分，最終竟讓他吞下敗投；去年還待在印地安人的布蘭特利受到現場球迷熱烈歡呼，開心看到這位待了十年的前隊友回娘家繳好表現。

掉分的道奇投手還有五局登板的布勒（Walker Buehler），先被桑契斯（Gary Sanchez）敲出二壘安打，一人出局後波蘭柯（Jorge Polanco）敲安賺進一分打點，美聯以2：0領先。

國聯直到六局上才破蛋，靠著布雷克蒙（Charlie Blackmon）的陽春彈砲轟漢崔克斯（Liam Hendriks），布雷克蒙成為史上第四位在明星賽開轟的洛磯球員，前面分別為海爾頓（Todd Helton）、哈勒戴（Matt Holliday）和去年的史托瑞（Trevor Story）。

美聯在七局下跟進煙火秀，以雙殺打換到一分後，賈羅（Joey Gallo）追加陽春全壘打，首度參加明星賽的他將看到的第一球轟到牆外，是2000年來第三人，也是自2005年塔薛爾拉（Mark Teixeira）後，第一位在明星賽開砲的遊騎兵代表。

昨天剛拿下全壘打大賽冠軍的阿隆索（Pete Alonso），在八局上沒放過滿壘機會，一棒安打幫國聯多要兩分，是大都會隊史第二位在明星賽有兩分以上打點的球員，同時也是大聯盟史上菜鳥第一人。