MiLB／胡智為續留印地安人3A 台灣戰友相挺

2019-07-10 10:47 中央社 洛杉磯9日專電



胡智為。 美聯社資料照 分享 facebook 美國職棒台灣投手胡智為3日遭球隊「指定轉讓」（DFA）之後，克里夫蘭印地安人宣布將他續留小聯盟3A，在幾名台灣隊友的相挺之下，繼續獲得表現機會。

25歲的胡智為旅美第7年，曾在2017年、2018年球季站上大聯盟，這個球季從坦帕灣光芒轉來印地安人，但帳面成績不理想，小聯盟3A出賽15場，投48.2局責失43分，防禦率7.95。

印地安人隊3日宣布將胡智為移出40人名單，進入指定轉讓程序。意味這在7天之內，球隊要決定他的去留，程序當中也有可能被其他球隊選走。

儘管胡智為本季失分率、被全壘打的機會偏高，挨轟16次，但維持三振功力，K掉41名打者，加上過去2季大聯盟出賽23場、防禦率3.52的經驗，使得球隊決定將他續留。

印地安人隊宣布，胡智為續留小聯盟3A的哥倫布快艇（Columbus Clippers）。

另一名在小聯盟打拚的台灣投手曾仁和4月遭芝加哥小熊指定轉讓之後，後來被釋出成為自由球員，他與幾支球隊洽談之後，落腳德州遊騎兵，繼續在小聯盟打拚。

胡智為與江少慶、張育成、朱立人同在印地安人小聯盟打拚，這幾名台灣隊友也陪伴他「度過難關」。他昨天在臉書貼出合照，趁著季中的明星賽休兵期，相約訓練之外，也到動物園去散心。