MLB／「史凱格斯在天上看我們」 楚奧特明星賽改穿45號

2019-07-10 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



楚奧特在明星賽穿45背號。 路透 分享 facebook 今年大聯盟明星賽增添幾分哀傷氣息，為紀念上周驟逝的天使先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs），球員的球衣胸前統統貼上象徵史凱格斯背號的45號黑色徽章，天使隊友楚奧特（Mike Trout）和史戴拉（Tommy La Stella）更直接改穿45號球衣，全場在賽前進行默哀儀式。

27歲的史凱格斯是在上周作客遊騎兵時，被發現陳屍在飯店房間，目前死因仍不明，警方只透露沒有任何他殺或自殺跡象。

為了緬懷這位英年早逝的隊友，入選明星賽的兩位天使代表楚奧特和史戴拉，選擇披著他的45號球衣在明星賽亮相，楚奧特感性說道，「我們認為這是展現對史凱格斯的愛和尊敬的好方法，我知道他希望我代表天使來明星賽，我也知道他今晚會在天上看著我們。」

楚奧特和史戴拉在史凱格斯逝世後不久就開始浮現明星賽更改背號的構想，最後也得到大聯盟官方同意，楚奧特表示，「我們秀出了他的背號，他過去總是跟我說想來明星賽，他也很努力，我認為他在去年是有資格來的。」

楚奧特繼續說道，「他以前都會跑來跟我說，總有一天我會跟你一起去明星賽，今晚，他是跟我一起來了。」

明星賽開打前，大螢幕上亮出史凱格斯的照片，全場球員和球迷進行默哀儀式，知名記者羅森索（Ken Rosenthal）在推特寫著，由於胸前的45號黑色徽章是貼章，鏡頭上有些球員沒有配戴，應該只是因為掉了。