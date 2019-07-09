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NCAA交流賽／吳昇峰想打12強賽 希望洪總看過來

2019-07-09 23:19聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中華培訓隊與美國NCAA大學明星隊進行交流賽，「業餘王牌」吳昇峰打頭陣，首戰就以5局無失分表現，率領中培隊以2：1贏球。近年他已在大小國際賽事證明身手，但對於年底的12強賽也還有夢，「希望能有更好的表現，吸引洪總教練（洪一中）的注意。」

吳昇峰在業餘一步一腳印熬出頭，從2017年港口盃的關鍵好投率隊奪冠，之後在亞錦賽先發5局無失分，率隊「抗韓」成功，去年亞運更是力抗韓職明星隊，擦亮「抗韓英雄」的招牌，也讓他聲名大噪。

歷經一場又一場的國際賽事，磨出吳昇峰的穩定表現，近3年來的賽事幾乎戰無不勝，在業餘比賽一整年只輸了2場，去年底還曾在爆米花聯盟投出一場無安打比賽，他說：「經過去年一連串的比賽，包括亞運，自己的信心度不一樣了，控制得住場面。」

吳昇峰展現出「業餘王牌」的身手，對於今年底的世界12強賽，他也躍躍欲試，期盼自己能再有更好的表現，吸引中華隊教頭洪一中注意，「希望至少可以入選大名單去見見世面，這對於一路都在業餘打上來的球員來說，也是一個肯定，參加不同層級的賽事，也會有不同收穫。」

吳昇峰去年隨亞運培訓隊赴美與NCAA明星隊進行交流賽，他指出：「去年因為時差問題，加上不適應當地投手粉，表現不太好。」今年賽事在台灣打，又扛今天首戰的先發，他主投5局僅挨3安，無失分，奪勝投。

即使對戰球員中有不少未來的大聯盟球星，吳昇峰說：「不管是不是大聯盟球員，我對他們也不夠了解，就把自己的投球內容做好就好。」

中華培訓隊吳昇峰。記者葉姵妤／攝影
中華培訓隊吳昇峰。記者葉姵妤／攝影
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