MLB／最狂全壘打大賽！ 改寫一籮筐紀錄

2019-07-09 17:37 台灣醒報 台北報導



小V葛雖然未能贏得全壘打大賽，但狂轟濫炸共擊出91轟的表現已奪走目光，媒體稱他才是真正的冠軍。。 美聯社 分享 facebook

MLB明星賽次日迎來全壘打大賽，本屆最耀眼的選手並非奪冠的阿隆索，而是刷新太多歷史、惜敗的小V葛！本就打破最年輕參賽紀錄的小V葛9日先於四強與彼得森合演一場全壘打饗宴，雙方單輪經過三度延長賽才分出勝負、共炸出79轟，而小V葛勝出後氣力放盡，決賽敗給大都會隊的超級新人阿隆索，但已刷新單人單屆最高轟，也是本屆史上最多轟的一屆。

小V葛與彼得森史詩對決

根據《MLB官網》報導，MLB本屆全壘打大賽於9日上演，聯盟8名重砲一同爭冠，其中最具爭議的參賽者是名將之後、小V葛，他季賽僅轟出最少的8轟，一度被認為是想靠「史上最年輕參賽者」為噱頭來混個機會，沒想到小V葛真如傳言中，擅打全壘打大賽，雖然未能贏得比賽，但賽後媒體均稱他是真正的冠軍。

小V葛首輪以超過一倍的差距，擊敗遞補葉利奇參賽的查普曼，他在四強迎來道奇隊砲手彼得森，雙方演出史詩級的單挑賽。在正規時間中，雙方都轟出29發全壘打，結果在第一次延長中還是擊出相同數量（8轟），二度延長開始的採用「三度揮棒決勝制」，意即揮三次定勝負，但雙方都各轟一次、依舊不分軒輊，直到三度延長小V葛才以2:1險勝彼得森，挺進冠軍賽。

總計這個瘋狂第二輪寫下太多紀錄，雙方合演三度延長，總計擊出史上最多的單輪全壘打數79轟（小V葛40、彼得森39），彼得森改寫單輪被淘汰的最多轟紀錄，幾乎可說是神仙鬥法。

本屆改寫一籮筐紀錄

小V葛或許是在第二輪用光力氣，決賽輪也拼命轟了22發，卻被阿隆索險勝一轟而失掉冠軍，但小V葛全場轟了91發全壘打已改寫單人單屆最高轟，更遠超過原本的紀錄保持人史丹頓於2016年寫下的61轟。

本屆總計有4個單輪最多轟被改寫，分別是小V葛次輪的40轟、彼得森次輪的39轟、小V葛首輪的29轟以及亞庫納首輪的25轟，前五僅剩2008年首輪的漢米爾頓奇蹟（28轟）不是今年的紀錄。本屆全壘打大賽擊出史上最多的312轟，遠遠超過史上第二多（恰好是去年寫下）的221轟。

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