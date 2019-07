MiLB／現役小聯盟全壘打王 用再見轟告別棒球

效力於小聯盟響尾蛇3A王牌隊(Reno Aces)的一壘手德克,是現役小聯盟全壘打王,而他在今日擊出再見轟後宣布退休。 截圖自Reno Aces官方推特 分享 facebook

每次的「再見」打擊,從來不是為了與誰道別,但德克(Cody Decker)這棒一揮送走了對手,也正式與棒球說再見。

效力於小聯盟響尾蛇3A王牌隊(Reno Aces)的一壘手德克,今日比賽擊出兩分打點再見全壘打,也是小聯盟生涯第204轟,幫助球隊以10:9帶走勝利;不過這一轟隨著球漸漸落下,也就意味著德克的生涯慢慢走向終點,這位現役小聯盟全壘打王,選擇以他熟悉的方式結束自己的棒球生涯,賽後正式宣布退休。

「我從來不覺得我有機會辦到,這是個很特別的夜晚,也是我生涯中最棒的球賽之一,我絕不會忘記。」德克賽後說道。

Cody Decker has announced his retirement.



The active @MiLB home run king went the best way he knew how - a walk-off bomb!



Congrats on an amazing career, @Decker6. pic.twitter.com/v2ZSJCxC7F