MiLB／現役小聯盟全壘打王 用再見轟告別棒球

2019-07-09 16:14 聯合新聞網 綜合報導



效力於小聯盟響尾蛇3A王牌隊（Reno Aces）的一壘手德克，是現役小聯盟全壘打王，而他在今日擊出再見轟後宣布退休。 截圖自Reno Aces官方推特 分享 facebook

每次的「再見」打擊，從來不是為了與誰道別，但德克（Cody Decker）這棒一揮送走了對手，也正式與棒球說再見。

效力於小聯盟響尾蛇3A王牌隊（Reno Aces）的一壘手德克，今日比賽擊出兩分打點再見全壘打，也是小聯盟生涯第204轟，幫助球隊以10:9帶走勝利；不過這一轟隨著球漸漸落下，也就意味著德克的生涯慢慢走向終點，這位現役小聯盟全壘打王，選擇以他熟悉的方式結束自己的棒球生涯，賽後正式宣布退休。

「我從來不覺得我有機會辦到，這是個很特別的夜晚，也是我生涯中最棒的球賽之一，我絕不會忘記。」德克賽後說道。

Cody Decker has announced his retirement.



The active @MiLB home run king went the best way he knew how - a walk-off bomb!



Congrats on an amazing career, @Decker6. pic.twitter.com/v2ZSJCxC7F — Reno Aces (@Aces) July 7, 2019

德克於2009年22輪被教士選中。過去11個賽季輾轉效力13支球隊，打了1033場比賽，留下0.260打擊率、645打點，並擊出現役小聯盟最多的204支全壘打；效力王牌隊的最後一個賽季則是留下0.240打擊率、7轟、21打點。

德克曾站上大聯盟，但也是2015年的事了，僅僅打了8場比賽，沒有安打還吞了5次三振，只留下1打點成績。雖然無法如願再登上大聯盟，但小聯盟生涯著實充滿回憶，在揮棒的瞬間，在跑壘的那刻湧上心頭。

「這樣的結局是我從未認為會發生過的事，在主場與大家緊緊相擁，還有來自球迷的道別，不單單只是因為球迷讓今晚難以忘懷，隊友起立為我鼓掌是讓今夜更加動人的原因。」德克這麼說。