MLB／在本壘板打滾還跑壘 2歲小克蕭萌翻所有人

8度入選明星賽,克蕭帶兒子前往克里夫蘭。 美聯社 分享 facebook 大聯盟明星賽尚未展開,球場上就有嬌小身影抓住眾人目光。

準未來名人堂球員克蕭(Clayton Kershaw)今年第8度入選明星賽,今日帶兒子小克蕭(Charley Kershaw)前往明星塞主辦地克里夫蘭,小克蕭在印第安主場玩得不亦樂乎。

小克蕭雖年僅2歲,或許受父親薰陶,早早展現出對棒球熱情。美媒《Cut4》於推特上張貼一段小克蕭於進步球場(Progressive Field)伸展、跑壘的影片。影片中小克蕭身穿明星賽球衣,先是在本壘板上做類似伸展的動作,接著爬起跑向一壘,隨後又跑回本壘,幾乎把球場當作私人設施。

整個過程小克蕭充滿笑容,可見他很享受在球場上玩樂。克蕭看著自己兒子活潑好動的樣子,也開心轉頭對著攝影鏡頭靦腆一笑。

明星賽是球員的舞台,不過今日明星賽前夕,小克蕭毫無疑問是鎂光燈的焦點,又或許是今晚的MVP。

Goodnight, y'all.



Before we go, here's Charley Kershaw making himself at home. pic.twitter.com/fKzHYIBELE