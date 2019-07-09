MLB／在本壘板打滾還跑壘 2歲小克蕭萌翻所有人

2019-07-09 13:46 聯合新聞網 綜合報導



8度入選明星賽，克蕭帶兒子前往克里夫蘭。 美聯社 分享 facebook 大聯盟明星賽尚未展開，球場上就有嬌小身影抓住眾人目光。

準未來名人堂球員克蕭（Clayton Kershaw）今年第8度入選明星賽，今日帶兒子小克蕭（Charley Kershaw）前往明星塞主辦地克里夫蘭，小克蕭在印第安主場玩得不亦樂乎。

小克蕭雖年僅2歲，或許受父親薰陶，早早展現出對棒球熱情。美媒《Cut4》於推特上張貼一段小克蕭於進步球場（Progressive Field）伸展、跑壘的影片。影片中小克蕭身穿明星賽球衣，先是在本壘板上做類似伸展的動作，接著爬起跑向一壘，隨後又跑回本壘，幾乎把球場當作私人設施。

整個過程小克蕭充滿笑容，可見他很享受在球場上玩樂。克蕭看著自己兒子活潑好動的樣子，也開心轉頭對著攝影鏡頭靦腆一笑。

明星賽是球員的舞台，不過今日明星賽前夕，小克蕭毫無疑問是鎂光燈的焦點，又或許是今晚的MVP。