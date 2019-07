MLB／總產量第3的全壘打大賽冠軍 阿隆索史上第2人

阿隆索。美聯社 分享 facebook 大都會菜鳥阿隆索(Pete Alonso)全壘打大賽三輪都以一轟之多勝出,以最省力的方式帶回冠軍,總數只有57轟的他,在八名參賽者中排行第三,落後小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)的91轟和彼得森(Joc Pederson)的60轟,成為史上第二位,產量沒排進前二,卻能帶回該屆全壘打大賽金盃的球員。

2003年來自天使的安德森(Garret Anderson)同樣「撿」到全壘打大賽冠軍,總數只有22轟的他,產量比普荷斯(Albert Pujols)的26轟和吉昂比(Jason Giambi)的23轟還少,卻在決賽以9:8贏下普荷斯封王。

今年薪資只有55.5萬美元的阿隆索成功帶回100萬美元的獎金,腳上和綽號北極熊相符的球鞋也成了幸運物,他在賽後接受訪問時說道,「我覺得正在夢遊,我不想從這個夢中醒來。」阿隆索也表示,會捐出獎金的百分之五做公益。

豎立單屆全壘打總數新紀錄的小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)雖然無緣最後冠軍,仍透過翻譯向阿隆索道賀,「我已經用盡全力,他值得贏下這一仗。」他的名人堂父親葛雷諾(Vladimir Guerrero)透過推特更新觀賽時的緊張心情,最後同樣獻上祝福,寫道,「了不起的一場秀,恭喜阿隆索,真是好表現。」

So much respect for Pete Alonso after this interview! Completely selfless interview and act to donate 10% of winnings! This dude might be a rookie but he definitely acts and plays well above his years! These are the type of guys baseball and sports need 👏🏼 pic.twitter.com/cz1kas669w