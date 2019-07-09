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MLB／總產量第3的全壘打大賽冠軍 阿隆索史上第2人

2019-07-09 12:06聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

阿隆索。美聯社
阿隆索。美聯社
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大都會菜鳥阿隆索（Pete Alonso）全壘打大賽三輪都以一轟之多勝出，以最省力的方式帶回冠軍，總數只有57轟的他，在八名參賽者中排行第三，落後小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的91轟和彼得森（Joc Pederson）的60轟，成為史上第二位，產量沒排進前二，卻能帶回該屆全壘打大賽金盃的球員。

2003年來自天使的安德森（Garret Anderson）同樣「撿」到全壘打大賽冠軍，總數只有22轟的他，產量比普荷斯（Albert Pujols）的26轟和吉昂比（Jason Giambi）的23轟還少，卻在決賽以9：8贏下普荷斯封王。

今年薪資只有55.5萬美元的阿隆索成功帶回100萬美元的獎金，腳上和綽號北極熊相符的球鞋也成了幸運物，他在賽後接受訪問時說道，「我覺得正在夢遊，我不想從這個夢中醒來。」阿隆索也表示，會捐出獎金的百分之五做公益。

豎立單屆全壘打總數新紀錄的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）雖然無緣最後冠軍，仍透過翻譯向阿隆索道賀，「我已經用盡全力，他值得贏下這一仗。」他的名人堂父親葛雷諾（Vladimir Guerrero）透過推特更新觀賽時的緊張心情，最後同樣獻上祝福，寫道，「了不起的一場秀，恭喜阿隆索，真是好表現。」

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