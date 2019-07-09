MLB／小葛雷諾後繼無力 阿隆索爽賺全壘打大賽冠軍

2019-07-09 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



阿隆索在決賽力克小葛雷諾贏得全壘打大賽冠軍。路透 分享 facebook 今年全壘打大賽冠軍戰成為國、美聯超級菜鳥互別苗頭，前兩輪已經炸出69轟的藍鳥新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），第三輪「只」敲22轟，讓大都會的阿隆索（Pete Alonso）正規4分鐘還沒打完，就揮出23轟封王，成為繼2017年的賈吉（Aaron Judge）之後，第二位單獨拿下全壘打大賽冠軍的菜鳥。

上半季敲出30轟的阿隆索是這次參賽名單中的二號種子，在暫居聯盟全壘打王的釀酒人主將葉力奇（Christian Yelich）因傷退賽後，更是八位參賽者中在例行賽敲出最多轟的人。

阿隆索首輪先以14：13輕鬆力退印地安人地主代表桑塔納（Carlos Santana），次輪再用20轟淘汰19轟的勇士代表亞古納（Ronald Acuna Jr.），決賽後攻的他，甚至不必動用到加時的30秒，在正規時間剩下18秒時就敲出致勝的第23轟，寫下大都會隊史第二位帶回全壘打大賽金盃的球員，前一人是1986年並列冠軍的史卓貝瑞（Darryl Strawberry），球確定飛出場的瞬間，他也甩棒高舉雙手。

小葛雷諾成為今晚最悲情的一人，總數繳出91轟的他，雖然一下子就將全壘打大賽的紀錄堆高30支之多，遠遠甩開2016年「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）的61轟，卻無緣帶回100萬美元的獎金；另外，兩度參賽的道奇彼得森（Joc Pederson）也以99轟，成為全壘打大賽最多產量的保持者。