MLB／29轟還不夠 小葛雷諾3度加賽破總數紀錄

2019-07-09 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



小葛雷諾第二輪打出40轟。美聯社 分享 facebook 少了大咖球星加持，今年全壘打大賽卻出現超乎預期的精采程度，藍鳥超級新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）前兩輪都繳出29轟，不過第二輪他卻遭到道奇的彼得森（Joc Pederson）糾纏，經過三次加賽才以40：39脫穎而出。

雖然最後一球在全壘打牆前落地，讓小葛雷諾第二輪依舊沒有達到30轟的預設目標，不過連續兩輪29轟，已經讓這位史上最年輕的全壘打大賽參賽者，寫下兩輪相加58轟的新紀錄。

沒想到的是緊接登場的彼得森竟然同樣達標29轟，硬是把小葛雷諾從座位上叫出來打延長賽，依據規則先進行一分鐘加時秀，小葛雷諾奮力追加八轟，而只做短暫休息的彼得森也沒放棄，在最後一球飛到標竿外後，再次繳出一樣的八發全壘打，以37：37繼續延長戰線。

第二次加賽起規則限定為三次揮棒，小葛雷諾打出三支一，彼得森緊跟而上，回以三支一，雙方進入第三場加碼秀，小葛雷諾這次三揮中二，彼得森只跟上一支，在打完39轟後惜敗。

在加賽的幫助下，小葛雷諾打完前兩輪就達到69轟，就超過2016年「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）在全壘打大賽立下的61轟總數紀錄，晉級決賽的他表示，「我相信神，相信自己。」