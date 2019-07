MLB／全壘打大賽首輪29轟 藍鳥小葛雷諾破紀錄

小葛雷諾。美聯社 分享 facebook 以八號種子身分參加全壘打大賽,藍鳥超級新秀小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)完全展現打擊天分,第一輪就狂轟濫炸29發全壘打,刷新2008年漢米爾頓(Josh Hamilton)的28支首輪歷史紀錄,不過他卻說其實目標是30轟,第二輪會繼續以此努力。

年僅20歲的小葛雷諾是今年最年輕的參賽者,不過怪力十足的他,第二轟和第三轟就分別開出462呎和476呎,讓他早早贏得30秒加時,最後正規五分鐘打完,他就轟出24發。

加時的30秒,小葛雷諾補上另外四支全壘打,總數29支寫下全壘打大賽首輪新高紀錄,這29轟當中有五轟超過450呎,另有八轟超過440呎,最遠的則是476呎距離。

小葛雷諾輕鬆打敗遞補釀酒人主砲葉力奇(Christian Yelich)的第一種子,運動家代表查普曼(Matt Chapman)首輪只敲出13支全壘打,

小葛雷諾的名人堂父親葛雷諾(Vladimir Guerrero)2007年也拿下全壘打大賽冠軍,不過當年他三輪只敲17轟,最後一輪以3:2,擊敗總數19轟的里歐斯(Alex Rios)。

