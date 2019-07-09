MLB／全壘打大賽首輪29轟 藍鳥小葛雷諾破紀錄

2019-07-09 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



小葛雷諾。美聯社 分享 facebook 以八號種子身分參加全壘打大賽，藍鳥超級新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）完全展現打擊天分，第一輪就狂轟濫炸29發全壘打，刷新2008年漢米爾頓（Josh Hamilton）的28支首輪歷史紀錄，不過他卻說其實目標是30轟，第二輪會繼續以此努力。

年僅20歲的小葛雷諾是今年最年輕的參賽者，不過怪力十足的他，第二轟和第三轟就分別開出462呎和476呎，讓他早早贏得30秒加時，最後正規五分鐘打完，他就轟出24發。

加時的30秒，小葛雷諾補上另外四支全壘打，總數29支寫下全壘打大賽首輪新高紀錄，這29轟當中有五轟超過450呎，另有八轟超過440呎，最遠的則是476呎距離。

小葛雷諾輕鬆打敗遞補釀酒人主砲葉力奇（Christian Yelich）的第一種子，運動家代表查普曼（Matt Chapman）首輪只敲出13支全壘打，

小葛雷諾的名人堂父親葛雷諾（Vladimir Guerrero）2007年也拿下全壘打大賽冠軍，不過當年他三輪只敲17轟，最後一輪以3：2，擊敗總數19轟的里歐斯（Alex Rios）。