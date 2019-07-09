MLB／自認不是個咖 沙巴西亞笑說來當假明星球員

2019-07-09 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



沙巴西亞在明星賽前亮相。路透 分享 facebook 洋基老牌投手沙巴西亞（CC Sabathia）生涯最後一季不缺席明星周，來到18年前出道的印地安人主場，接受大聯盟官方表揚，他開玩笑說，「這真是太棒了，來這裡看看全壘打大賽，四處晃晃當個假明星球員，酷斃了。」

即使成為大聯盟史上第14位250勝和3000K的投手，沙巴西亞仍保持謙虛，甚至聽到要在明星賽當開球嘉賓時，還有點感到不解，「我從來不認為自己是可以來到這的大咖，當美聯明星隊總教練柯拉（Alex Cora）打電話給我，大聯盟也接受這提議，我竟然就來到這，我家人很興奮，這是個榮耀。」

38歲的沙巴西亞在球季開始前就宣布打完今年後要結束19年的球員生涯，他回憶說，「當洋基要我宣布時，我還想說為什麼？不會有人在意我的，我又不是基特（Derek Jeter），老實說我不覺得自己是個咖，能來到明星賽相當感激，得謙虛。」

沙巴西亞1998年選秀由印地安人在第一輪第20順位挑走，2001年升上大聯盟，在這裡度過生涯前7年半的日子，其中2007年以19勝7敗、防禦率3.21，拿下他生涯唯一一座的美聯塞揚獎，「重回我起步的地方感覺像繞了一圈，我回想起當我17歲來這裡開記者會，20歲的時候升到大聯盟，投了很長一段時間，我小孩也都在這出生。」

一起來到明星賽現場的洋基隊友田中將大與有榮焉，「這意謂著他對棒球界有多重要，我很幸運能當他隊友，也一起參與了這次的活動，看到他被表揚真的太棒了。」