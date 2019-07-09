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MLB／本季挨最多轟 韋蘭德：彈力球真是笑話

2019-07-09 08:30聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

韋蘭特在明星賽前受訪。美聯社
韋蘭特在明星賽前受訪。美聯社
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太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）明天將替美聯明星隊擔任先發投手，上半季擁有10勝4敗、2.98防禦率傲人成績的他，其實也挨了全聯盟最多的26轟，對此他百分百相信官方和大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）使用彈力球，還帶髒話說道，「真是個笑話。」

大聯盟第一次出現彈力球質疑聲浪是在2015年下半季，當年全壘打產量比起前一年增加將近60%，曼弗瑞隨即啟動調查，結果發現球的確有所不同，但不是構成全壘打滿天飛的原因，沒多久後，大聯盟卻自行買下官方用球的供應商。

韋蘭德毫不遮掩指控，大聯盟為了增進攻擊數據亂用彈力球，「大聯盟讓比賽成為笑話，他們擁有供應商，任何一家4000億資產的公司，買下一家4億的小公司，然後大量改造旗下商品，不用猜都知道會發生的事，當曼弗瑞剛上任的時候，他就說什麼？他說想要多一點進攻，結果就出現彈力球了，這不是巧合，我們不是傻瓜。」

若按照上半季3691支全壘打的進度維持下去，今年總額將會是6668轟，超越2017年才創下的6105轟紀錄；不少投手也反應，今年球的縫線、皮革、大小、握感有所不同，洋基老將沙巴西亞（CC Sabathia）就表示，「我部分同意韋蘭德的看法。」

韋蘭德進一步表示，「我討厭這感覺，無論打者是誰，都覺得自己像在走鋼索，因為任何人都可以揮出相反方向，認何打者都可以把隨便一個位置的球撈出去。」

大聯盟韋蘭德
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