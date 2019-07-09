親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

曾馨瑩首上政論節目 透露郭台銘選總統「一封簡訊告知」

林鄭月娥認輸：不撤《送中條例》 但全案「壽終正寢」

運動筆記黃金海岸馬拉松EXPO直擊！破除迷思！不是流流汗就能讓身體快速復原？
健行筆記作伙來玉山，享受百岳之首的絕美景緻!美國大峽谷谷底路線
NBA2019夏季聯賽- 塞爾蒂克 vs. 騎士 (7月9日)2019夏季聯賽- 馬刺 vs. 暴龍 (7月9日)

英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

2019-07-09 12:00Dennis

美國大聯結束了本季選秀，回顧2009選秀梯，轉眼10年後，這批初出茅廬小伙子，如今都是球隊裡中流砥柱，且不難發現許多人都是在第二輪選秀之後才被選中，可說是英雄不怕出身低最佳典範。

很難想像，目前地表上最強球員楚奧特竟會落到首輪後段才遇到伯樂。 美聯社
很難想像，目前地表上最強球員楚奧特竟會落到首輪後段才遇到伯樂。 美聯社
分享

第一輪第25指名：洛杉磯天使—楚奧特(Mike Trout)

很難想像，目前地表上最強球員竟會落到首輪後段才遇到伯樂。楚奧特在這10年間，入選7次全明星賽，當選兩屆美聯最有價值球員，生涯OPS高達0.996。當今大聯盟能有如此神獸級成就與數據，除了楚奧特外，很難找到第二人，因此說他是英雄不怕出身低最佳典範。而楚奧特異軍突起著實讓沒有選他的球隊，很難跟自家球迷交代。

第二輪：科羅拉多洛磯—亞瑞納多(Nolan Arenado)

繼楚奧特後，亞瑞納多也是2009選秀英雄不怕出身低另一個典範。自2015年起，亞瑞納多每季都入選全名星賽，尤其是2015、2016兩季，亞瑞納多分別以42轟、130分打點與41轟、133分打點拿下國聯全壘打王與打點王，可說是一再證明自身打擊能力。也因如此，亞瑞納多層連續4季都獲得國聯銀棒獎，且自菜鳥球季開始的6季，三壘手金手套獎都是亞瑞納多囊中物，攻守兼備儼然已是他的代名詞，是洛磯隊能在國聯西區與道奇隊一較高下的最佳武器。

速球速度不快、三振次數不多，但如今轉戰勇士的凱柯，可說是太空人去2017年封王不...
速球速度不快、三振次數不多，但如今轉戰勇士的凱柯，可說是太空人去2017年封王不可缺少的支柱。 美聯社
分享

第七輪：休士頓太空人—凱柯(Dallas Keuchel)

2015年塞揚獎、兩次入選全明星賽、4屆投手金手套獎，就算速球速度不快、三振次數不多，但凱柯可說是太空人近年來先發輪值內不可缺少的支柱。很難想像，當初太空人在第7輪才選進這位塞揚左投，只能說滾地球投手一直以來都不是深受大聯盟高層青睞的類型，這從今年凱柯直到開季後才找到新東家就可知一二。

第八輪：亞利桑納響尾蛇—高史密特(Paul Goldschmidt)

近幾年如果亞瑞納多是最全面的三壘手，那麼高史密特則是最全面的一壘手。高史密特最低調明星選手絕對不為過，翻開高史密特出道後履歷，6次參與全明星賽、三屆一壘金手套、4次銀棒獎，2013年更是囊括國聯全壘打王與打點王殊榮。今年被交易至紅雀，高史密特人還沒有到聖路易，就已經得到當地球迷的歡迎，認為是紅雀重振榮耀的一塊重要拼圖，由此可見高史密特的實力可說是有口皆碑。

第20輪：休士頓太空人—馬丁尼茲(J.D. Martinez)

如果只看馬丁尼茲在太空人時期的成績，相信對他在第20輪才球團願意把他挑走應該不會有太多的質疑與意見，因為馬丁尼茲當時成績真的是乏善可陳，也因此在2013年季後面臨釋出命運。然而老虎隊則是用一紙小聯盟合約延續了馬丁尼茲球員生涯，而他也不負老虎隊慧眼，開始展現出極佳長打能力。就在隔年，馬丁尼茲更是入選了全明星賽與榮獲該季的銀棒獎，而接下來的球季，尤其是2017、2018兩季，馬丁尼茲連續兩季單季43轟以上的表現，令他成為新一代重砲手代名詞，而他2018球季單季130分打點不僅是領先美聯，更是冠絕大聯盟，可說是紅襪隊去年能夠贏得世界大賽的重要功臣之一。

2009年狀元為華盛頓國民—史特拉斯堡，每年也都在有限局數裡，貢獻至少10勝以上...
2009年狀元為華盛頓國民—史特拉斯堡，每年也都在有限局數裡，貢獻至少10勝以上戰績。 美聯社
分享

最後提一下當年狀元為：華盛頓國民—史特拉斯堡(Stephen Strasburg)

在2009選秀會還未開選之前，有別於過去大家對於狀元獎落誰家進行預測，這次選秀會，幾乎沒有人會懷疑國民隊把「天才小史」史特拉斯堡當做首選。這位來自於聖地牙哥州立大學天才投手，該年在大學聯賽戰績是13勝1負，主投109局裡就三振了對手195次。當然最讓他聞名就是他那動輒超過100英里火球！

天才小史名氣之大，實力之強，從他入選為2008年北京奧運美國隊，且是隊中唯一業餘球員就可得知。而天才小史也不負眾望，只短短在小聯盟待了半季就登上大聯盟。由於史特拉斯堡曾在2011動過Tommy John手術，因此國民對他格外保護，每年都有限制他投球局數　保護這位選秀狀元。天才小史不僅坐穩國民先發輪值，每年也都在有限局數裡，貢獻至少10勝以上戰績，不辜負狀元郎身價。

太空人洛杉磯北京華盛頓奧運

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

Dennis的部落格

炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

MLB／小葛雷諾後繼無力 阿隆索爽賺全壘打大賽冠軍

2019-07-09 11:20

MLB／29轟還不夠 小葛雷諾3度加賽破總數紀錄

2019-07-09 10:27

MLB／全壘打大賽首輪29轟 藍鳥小葛雷諾破紀錄

2019-07-09 09:34

MLB／本季挨最多轟 韋蘭德：彈力球真是笑話

2019-07-09 08:30

MLB／自認不是個咖 沙巴西亞笑說來當假明星球員

2019-07-09 09:08

MLB／總產量第3的全壘打大賽冠軍 阿隆索史上第2人

2019-07-09 12:06

MLB／交易大限前積極補強 洋基、紅襪問價惠勒

2019-07-09 10:58

MLB／今日戰績表 明星賽前道奇60勝領先聯盟

2019-07-08 14:50

MLB／捕手遭惡意衝撞 天使要大聯盟給交代

2019-07-08 14:36

MLB／未來之星賽首度和局收場 赫夫獲MVP

2019-07-08 13:39

MLB／紅人無袖球衣太吸睛 普伊格秀超猛二頭肌

2019-07-08 11:14

MLB／誤以為再見分 薛則記錯局衝出慶祝超尷尬

2019-07-08 10:34

MLB／阿隆索半季30轟 還刷新國聯菜鳥打點紀錄

2019-07-08 09:44

MLB／大谷與楚奧特再同場開轟 賽後不適拒受訪

2019-07-08 09:01

MLB／葉力奇背傷退全壘打賽 運動家查普曼遞補

2019-07-08 07:58

少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

2019-07-08 07:00

MLB／加州強震來襲 道奇球場熱情不減

2019-07-07 16:11

爭取坦帕灣蓋新球場 光芒不惜赴國境之北打拚

2019-07-06 07:00

從雞肋到不可或缺 勒梅休成洋基最有價值球員

2019-07-05 07:00

陳偉殷運氣不佳頻挨打 張育成初試啼聲待磨練

2019-07-04 07:00

拿小聯盟約的明星賽先發 潘斯演出打者版後勁

2019-07-04 07:00

「選球魔人」鳳還巢 桑塔納轟進明星賽

2019-07-03 07:00

全壘打大混戰 基襪倫敦賽成本季荒謬劇縮影

2019-07-01 07:00

3大最新趨勢影響 大聯盟牛棚急速崩壞

2019-06-28 07:00

若普荷斯沒離開聖路易 紅雀悲情歷史會否改寫？

2019-06-28 07:00

重返大聯盟成績不俗 王維中的成長蛻變史

2019-06-27 07:00

桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

2019-06-24 07:00

大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

2019-06-22 07:00

生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

2019-06-21 07:00

戰績好不代表真的很強 勇士、遊騎兵兩樣情

2019-06-19 07:00

逐年穩定蛻變 威爾史密斯身價水漲船高

2019-06-19 07:00

陳偉殷六月漸入佳境 王維中好表現是美麗錯誤？

2019-06-18 07:00

再組鑽石打線已是多餘 洋基急需的是先發投手

2019-06-17 07:00

太空人、道奇砸大錢 未過半季分區看不到車尾燈

2019-06-15 07:00

投手救援紀錄五十年史 為何規則這麼複雜？

2019-06-14 07:00

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

發大財後績效不成正比 哈波、馬恰多令人失望

2019-06-10 07:00

史戴拉30歲大變身 天使內野新重砲誕生

2019-06-05 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00
看更多

熱門文章

NBA／雷納德捨湖人就快艇 洛時：關鍵在高層

2019-07-08 15:25

MLB／捕手遭惡意衝撞 天使要大聯盟給交代

2019-07-08 14:36

NBA／多隊競逐衛少 外媒：尼克不該跟進

2019-07-08 15:01

NBA／杜蘭特告別35號 新籃網戰袍改穿7號

2019-07-08 12:43

NBA／湖人持續補強 傳布萊德利兩年合約加盟

2019-07-09 10:10

中職／桃猿若轉賣 王柏融未來返台將屬誰？

2019-07-09 07:00

NBA／詹姆斯控球？ 湖人有意變陣迎新球季

2019-07-09 08:31

NBA／與高層達交易共識 衛少樂於接受熱火追求

2019-07-09 10:01

日職／王柏融4打席掛蛋 中田翔雙響火腿4連勝

2019-07-08 20:15

NBA／湖人再補強 魔術強森喊：幾乎無敵

2019-07-09 10:18

組全明星邊緣人獲好評 爵士能否衝擊西冠？

2019-07-09 07:00

中職／明星隊票選先發 兄弟八人悍將掛零

2019-07-08 16:46

Jr.NBA／提問來者不拒 蓋里納利認為KD最難守

2019-07-08 15:22

熱火遲來的巴特勒 萊里的浴火重生之術

2019-07-08 18:41

中職／明星賽不走歡樂路線 洪總籲別再脫軌

2019-07-08 18:29

MLB／本季挨最多轟 韋蘭德：彈力球真是笑話

2019-07-09 08:30

NBA／老將史陶德邁爾、艾利斯試訓 勇士、湖人等隊出席

2019-07-09 10:55

NBA／與強森對話外流 傳湖人得不到雷納德信任

2019-07-09 10:01

中職／味全龍持續補強 戰力外招攬五人

2019-07-08 16:54

NBA／太陽確定揮棄考佛 數隊表達簽約意圖

2019-07-09 11:50

溫網／8強賽登場前 小威廉絲破壞球場遭罰30萬

2019-07-09 09:06

MLB／小葛雷諾後繼無力 阿隆索爽賺全壘打大賽冠軍

2019-07-09 11:20

MLB／29轟還不夠 小葛雷諾3度加賽破總數紀錄

2019-07-09 10:27

溫網／混雙台將對決 詹詠然拍下謝淑薇

2019-07-09 08:13

Jr. NBA／3戰2勝制決賽 泰山放話2戰結束

2019-07-08 14:07

MLB／交易大限前積極補強 洋基、紅襪問價惠勒

2019-07-09 10:58

日職／中村剛也400轟將達陣 下一位要再等5年

2019-07-09 07:00

Jr. NBA／蓋里納利離台前給忠告：念書很重要

2019-07-08 13:10

NBA／總裁公開放話招募 希望卡特考慮鵜鶘

2019-07-09 10:55

日職／陽岱鋼又敲勝利打點 王柏融遇天敵熄火

2019-07-08 23:26

中職／彭政閔最後明星賽 陳連宏公布定位

2019-07-08 19:34

溫網／費德勒晉級 28年來大滿貫8強年紀最大選手

2019-07-09 09:43

日職／陽岱鋼敲勝利打點 打擊率升到2成99

2019-07-08 20:57

MLB／全壘打大賽首輪29轟 藍鳥小葛雷諾破紀錄

2019-07-09 09:34

日職／ 王柏融4支0 對羅德打擊率掉到1成07

2019-07-08 20:25

NBA／柯利正式成為爵士一員 灰熊宣佈將退休11號球衣

2019-07-09 10:22

NBA／庫克轉戰湖人 湯普森感謝告別

2019-07-09 12:12

英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

2019-07-09 12:00

溫網／球后芭蒂 遭「美」狙擊

2019-07-09 01:47

中職／劉基鴻有簽約共識 葉君璋：目前進度快

2019-07-08 16:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top