英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

美國大聯結束了本季選秀，回顧2009選秀梯，轉眼10年後，這批初出茅廬小伙子，如今都是球隊裡中流砥柱，且不難發現許多人都是在第二輪選秀之後才被選中，可說是英雄不怕出身低最佳典範。

很難想像，目前地表上最強球員楚奧特竟會落到首輪後段才遇到伯樂。 美聯社 分享 facebook

第一輪第25指名：洛杉磯天使—楚奧特(Mike Trout)

很難想像，目前地表上最強球員竟會落到首輪後段才遇到伯樂。楚奧特在這10年間，入選7次全明星賽，當選兩屆美聯最有價值球員，生涯OPS高達0.996。當今大聯盟能有如此神獸級成就與數據，除了楚奧特外，很難找到第二人，因此說他是英雄不怕出身低最佳典範。而楚奧特異軍突起著實讓沒有選他的球隊，很難跟自家球迷交代。

第二輪：科羅拉多洛磯—亞瑞納多(Nolan Arenado)

繼楚奧特後，亞瑞納多也是2009選秀英雄不怕出身低另一個典範。自2015年起，亞瑞納多每季都入選全名星賽，尤其是2015、2016兩季，亞瑞納多分別以42轟、130分打點與41轟、133分打點拿下國聯全壘打王與打點王，可說是一再證明自身打擊能力。也因如此，亞瑞納多層連續4季都獲得國聯銀棒獎，且自菜鳥球季開始的6季，三壘手金手套獎都是亞瑞納多囊中物，攻守兼備儼然已是他的代名詞，是洛磯隊能在國聯西區與道奇隊一較高下的最佳武器。

速球速度不快、三振次數不多，但如今轉戰勇士的凱柯，可說是太空人去2017年封王不可缺少的支柱。 美聯社 分享 facebook

第七輪：休士頓太空人—凱柯(Dallas Keuchel)

2015年塞揚獎、兩次入選全明星賽、4屆投手金手套獎，就算速球速度不快、三振次數不多，但凱柯可說是太空人近年來先發輪值內不可缺少的支柱。很難想像，當初太空人在第7輪才選進這位塞揚左投，只能說滾地球投手一直以來都不是深受大聯盟高層青睞的類型，這從今年凱柯直到開季後才找到新東家就可知一二。

第八輪：亞利桑納響尾蛇—高史密特(Paul Goldschmidt)

近幾年如果亞瑞納多是最全面的三壘手，那麼高史密特則是最全面的一壘手。高史密特最低調明星選手絕對不為過，翻開高史密特出道後履歷，6次參與全明星賽、三屆一壘金手套、4次銀棒獎，2013年更是囊括國聯全壘打王與打點王殊榮。今年被交易至紅雀，高史密特人還沒有到聖路易，就已經得到當地球迷的歡迎，認為是紅雀重振榮耀的一塊重要拼圖，由此可見高史密特的實力可說是有口皆碑。

第20輪：休士頓太空人—馬丁尼茲(J.D. Martinez)

如果只看馬丁尼茲在太空人時期的成績，相信對他在第20輪才球團願意把他挑走應該不會有太多的質疑與意見，因為馬丁尼茲當時成績真的是乏善可陳，也因此在2013年季後面臨釋出命運。然而老虎隊則是用一紙小聯盟合約延續了馬丁尼茲球員生涯，而他也不負老虎隊慧眼，開始展現出極佳長打能力。就在隔年，馬丁尼茲更是入選了全明星賽與榮獲該季的銀棒獎，而接下來的球季，尤其是2017、2018兩季，馬丁尼茲連續兩季單季43轟以上的表現，令他成為新一代重砲手代名詞，而他2018球季單季130分打點不僅是領先美聯，更是冠絕大聯盟，可說是紅襪隊去年能夠贏得世界大賽的重要功臣之一。

2009年狀元為華盛頓國民—史特拉斯堡，每年也都在有限局數裡，貢獻至少10勝以上戰績。 美聯社 分享 facebook

最後提一下當年狀元為：華盛頓國民—史特拉斯堡(Stephen Strasburg)

在2009選秀會還未開選之前，有別於過去大家對於狀元獎落誰家進行預測，這次選秀會，幾乎沒有人會懷疑國民隊把「天才小史」史特拉斯堡當做首選。這位來自於聖地牙哥州立大學天才投手，該年在大學聯賽戰績是13勝1負，主投109局裡就三振了對手195次。當然最讓他聞名就是他那動輒超過100英里火球！

天才小史名氣之大，實力之強，從他入選為2008年北京奧運美國隊，且是隊中唯一業餘球員就可得知。而天才小史也不負眾望，只短短在小聯盟待了半季就登上大聯盟。由於史特拉斯堡曾在2011動過Tommy John手術，因此國民對他格外保護，每年都有限制他投球局數 保護這位選秀狀元。天才小史不僅坐穩國民先發輪值，每年也都在有限局數裡，貢獻至少10勝以上戰績，不辜負狀元郎身價。