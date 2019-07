MLB／捕手遭惡意衝撞 天使要大聯盟給交代

太空人跑者為了得分衝撞捕手,結果背叛惡意衝撞出局,還讓陸克洛伊重傷。 美聯社 分享 facebook

MLB洛杉磯天使今天賠了夫人又折兵,球隊延長賽後10:11不敵休士頓太空人,捕手陸克洛伊還因為8局遭馬瑞斯尼克在本壘板前衝撞,緊急送醫治療。

天使球團稍後推文表示,陸克洛伊(Jonathan Lucroy)轉送到醫院做電腦斷層掃描檢查,並將做鼻骨斷裂和腦震盪的評估。

這個衝撞發生在8局下半1出局滿壘有人的情況下,當時太空人史普林格(George Springer)擊出右外野線邊的飛球,天使右外野手凱洪(Kole Calhoun)接球後將球傳往本壘,馬里斯尼克(Jake Marisnick)則從三壘往本壘衝。

凱洪的傳球往三壘線邊飛去,迫使陸克洛伊得往直衝過來的馬瑞斯尼克移動。馬里斯尼克跑在三壘線內側,並朝陸克洛伊而去,隨後兩人頭部相撞,他的面罩被撞飛,倒在場上躺了好一會兒。

Jonathan Lucroy leaves the game after a heavy collision with Jake Marisnick at home plate in the bottom of the 8th inning. Hoping for the best for Lucroy. #Angels #TakeItBack pic.twitter.com/dadZ12Ai9x

馬里斯尼克摸到本壘板後,立刻蹲在陸克洛伊身邊檢查他的狀況,隨後隊友們也湧上前關心。

馬里斯尼克在那次衝撞後被趕出場,太空人雖提出挑戰,但在重新檢視後,仍維持原判。

馬里斯尼克在賽後推文說:「…對於我的決定,傷了另一名球員,我覺得非常糟糕,我不求別的,只能對陸克洛伊獻上最誠摯的歉意。」

Through my eyes I thought the play was going to end up on the outside of the plate. I made a split second decision at full speed to slide head first on the inside part of the plate. That decision got another player hurt and I feel awful. I hope nothing but the best for @JLucroy20