MLB／紅人無袖球衣太吸睛 普伊格秀超猛二頭肌
上半季的最後一場比賽，紅人在球衣上出奇招，端出復古無袖球衣給球員穿上身，不少人藉此秀出平常藏在衣袖裡的強壯二頭肌，其中最被討論的正是普伊格（Yasiel Puig），壯碩的身材被形容媲美WWE格鬥家。
雖然紅人今天仍以1：11大輸給印地安人，但眾人目光早就不是記分板，而是定焦在紅人球員上半身，為慶祝辛辛那堤棒球歷史邁進150周年，紅人本季推出一系列復古球衣，這一戰他們穿上1956年年的客場無袖款，為現代棒球演出難得一見的畫面。
“We wear caps a̶n̶d̶ ̶s̶l̶e̶e̶v̶e̶s̶ at this level, son”#BornToBaseball pic.twitter.com/6ZYkU5WIR5— Cincinnati Reds (@Reds) July 7, 2019
🚫 Sleeves 🚫#BornToBaseball pic.twitter.com/6Z3yF7BowD— Cincinnati Reds (@Reds) July 7, 2019
雖然無袖球衣讓紅人打者各個展現浩克般的身材，但這並未嚇倒印地安人投手群，在包爾（Trevor Bauer）先發七局只丟一分還飆出9K的率領下，讓紅人全場只敲出四支安打。
過去還有另外兩支球隊也穿過無袖球衣，分別為洛磯和響尾蛇，不過他們都會球衣下加穿一件有袖的上衣，只有紅人直接以背心樣式上陣。
留言