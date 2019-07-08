MLB／紅人無袖球衣太吸睛 普伊格秀超猛二頭肌

2019-07-08 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅人在球衣上出奇招，端出復古無袖球衣給球員穿上身，而普伊格壯碩的二頭肌引起最大討論。 截圖自畫面 分享 facebook

上半季的最後一場比賽，紅人在球衣上出奇招，端出復古無袖球衣給球員穿上身，不少人藉此秀出平常藏在衣袖裡的強壯二頭肌，其中最被討論的正是普伊格（Yasiel Puig），壯碩的身材被形容媲美WWE格鬥家。

雖然紅人今天仍以1：11大輸給印地安人，但眾人目光早就不是記分板，而是定焦在紅人球員上半身，為慶祝辛辛那堤棒球歷史邁進150周年，紅人本季推出一系列復古球衣，這一戰他們穿上1956年年的客場無袖款，為現代棒球演出難得一見的畫面。

雖然無袖球衣讓紅人打者各個展現浩克般的身材，但這並未嚇倒印地安人投手群，在包爾（Trevor Bauer）先發七局只丟一分還飆出9K的率領下，讓紅人全場只敲出四支安打。

過去還有另外兩支球隊也穿過無袖球衣，分別為洛磯和響尾蛇，不過他們都會球衣下加穿一件有袖的上衣，只有紅人直接以背心樣式上陣。