親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

蘇揆告別式擲筆 潘恒旭：我是屏東人 從沒聽過這習俗

希臘大選變天！右翼重返，「歐債紓困總理」下台

運動筆記移地訓練環大台北天際線203.9k/+8445m
健行筆記池有品田-半百夫妻回顧心中的第一座百岳【奇萊主北】一小時抵達抹茶山！ 誰說抹茶山只有在宜蘭聖母山莊
NBA2019夏季聯賽- 熱火 vs. 爵士 (7月8日)2019夏季聯賽- 騎士 vs. 公牛 (7月8日)

MLB／紅人無袖球衣太吸睛 普伊格秀超猛二頭肌

2019-07-08 11:14聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

紅人在球衣上出奇招，端出復古無袖球衣給球員穿上身，而普伊格壯碩的二頭肌引起最大討...
紅人在球衣上出奇招，端出復古無袖球衣給球員穿上身，而普伊格壯碩的二頭肌引起最大討論。 截圖自畫面
分享

上半季的最後一場比賽，紅人在球衣上出奇招，端出復古無袖球衣給球員穿上身，不少人藉此秀出平常藏在衣袖裡的強壯二頭肌，其中最被討論的正是普伊格（Yasiel Puig），壯碩的身材被形容媲美WWE格鬥家。

雖然紅人今天仍以1：11大輸給印地安人，但眾人目光早就不是記分板，而是定焦在紅人球員上半身，為慶祝辛辛那堤棒球歷史邁進150周年，紅人本季推出一系列復古球衣，這一戰他們穿上1956年年的客場無袖款，為現代棒球演出難得一見的畫面。

雖然無袖球衣讓紅人打者各個展現浩克般的身材，但這並未嚇倒印地安人投手群，在包爾（Trevor Bauer）先發七局只丟一分還飆出9K的率領下，讓紅人全場只敲出四支安打。

過去還有另外兩支球隊也穿過無袖球衣，分別為洛磯和響尾蛇，不過他們都會球衣下加穿一件有袖的上衣，只有紅人直接以背心樣式上陣。

紅人印地安人棒球
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

2019-07-08 07:00

MLB／大谷與楚奧特再同場開轟 賽後不適拒受訪

2019-07-08 09:01

MLB／葉力奇背傷退全壘打賽 運動家查普曼遞補

2019-07-08 07:58

MLB／誤以為再見分 薛則記錯局衝出慶祝超尷尬

2019-07-08 10:34

MLB／阿隆索半季30轟 還刷新國聯菜鳥打點紀錄

2019-07-08 09:44

MLB／今日戰績表 光芒達德諾再見轟逆轉洋基

2019-07-07 16:23

MLB／加州強震來襲 道奇球場熱情不減

2019-07-07 16:11

MLB／中繼0.2局 王維中連5場未失分

2019-07-07 12:48

MLB／超慢曲球致敬逝世隊友 希尼：我該做的

2019-07-07 11:34

MLB／茶壺風波又一樁 大都會總管對教頭砸椅子

2019-07-07 10:48

MLB／多等5年 田中將大遞補明星賽直呼意外

2019-07-07 10:03

MLB／和柳賢振拚塞揚 薛則11K收7連勝還盜壘

2019-07-07 08:15

MLB／雙城4轟氣走遊騎兵 165發破明星賽前最多紀錄

2019-07-06 16:03

爭取坦帕灣蓋新球場 光芒不惜赴國境之北打拚

2019-07-06 07:00

從雞肋到不可或缺 勒梅休成洋基最有價值球員

2019-07-05 07:00

陳偉殷運氣不佳頻挨打 張育成初試啼聲待磨練

2019-07-04 07:00

拿小聯盟約的明星賽先發 潘斯演出打者版後勁

2019-07-04 07:00

「選球魔人」鳳還巢 桑塔納轟進明星賽

2019-07-03 07:00

全壘打大混戰 基襪倫敦賽成本季荒謬劇縮影

2019-07-01 07:00

3大最新趨勢影響 大聯盟牛棚急速崩壞

2019-06-28 07:00

若普荷斯沒離開聖路易 紅雀悲情歷史會否改寫？

2019-06-28 07:00

重返大聯盟成績不俗 王維中的成長蛻變史

2019-06-27 07:00

桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

2019-06-24 07:00

大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

2019-06-22 07:00

生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

2019-06-21 07:00

戰績好不代表真的很強 勇士、遊騎兵兩樣情

2019-06-19 07:00

逐年穩定蛻變 威爾史密斯身價水漲船高

2019-06-19 07:00

陳偉殷六月漸入佳境 王維中好表現是美麗錯誤？

2019-06-18 07:00

再組鑽石打線已是多餘 洋基急需的是先發投手

2019-06-17 07:00

太空人、道奇砸大錢 未過半季分區看不到車尾燈

2019-06-15 07:00

投手救援紀錄五十年史 為何規則這麼複雜？

2019-06-14 07:00

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

發大財後績效不成正比 哈波、馬恰多令人失望

2019-06-10 07:00

歷經大傷愈挫愈勇 柳賢振淬煉無敵控球

2019-06-07 07:00

史戴拉30歲大變身 天使內野新重砲誕生

2019-06-05 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／留不住雷納德 諾斯：不能責備想回家的人

2019-07-07 14:20

NBA／尋求交易？ 衛少和雷霆高層碰頭討論未來

2019-07-07 13:29

雷納德的遠大計畫 快艇就等這一刻

2019-07-07 13:40

日職／王柏融連兩場雙安 火腿送樂天10連不勝

2019-07-07 15:32

NBA／雷霆可能出清衛少 傳熱火興趣濃厚

2019-07-07 13:00

NBA／後雷納德時代 暴龍高層操盤可進可退

2019-07-07 17:29

少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

2019-07-08 07:00

湖人vs.快艇 誰才是真正洛杉磯王者？

2019-07-08 07:00

NBA／向伊古達拉致敬 勇士打算退休9號球衣

2019-07-08 09:02

中職／彭政閔首打席就敲安 生涯2千安史上第2人

2019-07-07 17:33

NBA／湖人補卡珍斯 詹皇發賀文

2019-07-08 00:22

NBA／公鹿計畫成真 希臘怪物兄弟同隊

2019-07-08 10:05

日職／王柏融5支2打擊率微升 隔7場再敲打點

2019-07-07 16:01

NBA／雷霆若交易衛少 傳火箭、活塞躍躍欲試

2019-07-08 12:05

世大運／再度完美落地 李智凱鞍馬二連霸

2019-07-07 18:41

MLB／中繼0.2局 王維中連5場未失分

2019-07-07 12:48

日職／陽岱鋼代打敲2安 巨人終止7連勝

2019-07-07 17:03

世大運／唐嘉鴻單槓摘金 體操2金1銀1銅寫新頁

2019-07-08 02:11

MLB／大谷與楚奧特再同場開轟 賽後不適拒受訪

2019-07-08 09:01

中職／潘威倫78球無失分 劉育辰解釋換投決定

2019-07-07 21:36

溫網／收大滿貫350勝 費德勒公開年代第一人

2019-07-07 14:49

中職／彭政閔兩千安接班人 林益全最有本錢

2019-07-07 19:30

NBA／球星轉隊背號也玩大風吹 詹皇讓出23號

2019-07-08 12:15

女足世界盃／男女獎金差太多 美國隊長砲轟FIFA

2019-07-07 13:30

世大運／不敵澳洲 女籃無緣4強淚灑拿坡里

2019-07-08 08:14

羽球／球后累積135周 戴資穎新戰袍亮相

2019-07-08 10:58

日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打

2019-07-08 07:00

中職／兩千安出爐 彭政閔再拚不可能的200轟

2019-07-07 21:48

MLB／誤以為再見分 薛則記錯局衝出慶祝超尷尬

2019-07-08 10:34

中職／陳重羽右手食指骨折 下半季代誌大條

2019-07-07 16:32

中職／下一個兩千安打者？ 彭政閔點名林益全

2019-07-07 22:37

世大運／端出「湯瑪斯迴旋」 李智凱鞍馬2連霸

2019-07-08 00:29

中職／迎8月賽程 花蓮球場大改造

2019-07-07 23:17

中職／高國輝首支代打轟 悍將對兄弟8連不敗

2019-07-07 21:06

溫網／碧昂絲媽媽成粉絲 15歲美小將樂歪

2019-07-07 14:42

MLB／紅人無袖球衣太吸睛 普伊格秀超猛二頭肌

2019-07-08 11:14

MLB／今日戰績表 光芒達德諾再見轟逆轉洋基

2019-07-07 16:23

中職／終於贏了！辰總首勝 獅中止桃園魔咒

2019-07-08 00:18

女足世界盃／紅白藍橙 荷蘭、美國誰能稱后？

2019-07-07 17:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top